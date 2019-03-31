Başkan Aydın, Oyunu Kullandı

MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, ailesiyle birlikte Sepetçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gelerek oyunu kullandı.

MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, ailesiyle birlikte Sepetçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gelerek oyunu kullandı.



Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, eşi Yeliz Aydın ile birlikte Sepetçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 1118 Nolu sandıkta oylarını kullandılar. Kastamonu Belediye Başkanlığı, il genel meclisi, belediye meclisi ve muhtarlık için oy kullanan Yüksel Aydın, aynı zamanda sandık görevlilerine kolaylık diledi. Oy kullanma işlemi sonrası açıklamada bulunan Yüksel Aydın, Mahalli İdareler Seçimlerinin hem Kastamonu'ya hem de Türkiye'ye hayırlı olması temennisinde bulundu. - KASTAMONU

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