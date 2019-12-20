Başkan Aydın, Ülkü Ocaklarını ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Aydın, Ülkü Ocaklarını ziyaret etti - Son Dakika

Başkan Aydın, Ülkü Ocaklarını ziyaret etti

6 saat önce

MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, Kastamonu Ülkü Ocakları İl Başkanlığına atanan Haluk Yakar'ı ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Başkan Aydın, Ülkü Ocaklarını ziyaret etti, System.String[]

MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, Kastamonu Ülkü Ocakları İl Başkanlığına atanan Haluk Yakar'ı ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.


MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, geçtiğimiz günlerde Kastamonu Ülkü Ocakları İl Başkanlığına getirilen Haluk Yakar'ı makamında ziyaret etti. Karşılıklı istişarenin yapıldığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kastamonu Ülkü Ocakları İl Başkanı Haluk Yakar, "Milliyetçi Hareket Partisi Kastamonu İl Başkanımız Yüksel Aydın ve İl Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Ocağımıza gelerek bizleri ziyaret ettiler, kendilerine ötürü teşekkür ediyoruz. Sayın İl Başkanımız Yüksel Aydın'a nazik ziyaretleri ve hediyeleri için de ayrıca teşekkür ederiz" dedi. - KASTAMONU

Kastamonu, Aydın, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 03:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Simit Sarayı olayı kapandı
Kastamonu'da iki aile arasında arazi kavgasında 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu oldu Nihat Hatipoğlu, 5 bin yıllık gerçeği su yüzüne çıkardı: Hindu kitaplarında Hz.Muhammed'in adı var

Son Dakika Haberleri
21:58 Doğu Türkistan için "Sessiz Çığlık" eylemi - Son Dakika
21:58 Sakarya'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
21:58 "Çocuk ve İlk Gençlik Kitapları Forumu" başladı - Son Dakika
21:58 Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Asiltürk, Kayseri'de konferans verdi - Son Dakika
21:54 Tekirdağ'da Çin'in Doğu Türkistan'da insan hakları ihlallerine karşı yürüyüş düzenlendi - Son Dakika
21:22 Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu oldu - Son Dakika
20:04 Nihat Hatipoğlu, 5 bin yıllık gerçeği su yüzüne çıkardı: Hindu kitaplarında Hz.Muhammed'in adı var - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 22:06:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Aydın, Ülkü Ocaklarını ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]