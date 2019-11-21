Başkan Aydıner, ağaç dikti

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Bayrampaşa Kaymakamı Şenel ile birlikte ağaç dikti.



Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, ağaç sahiplendirme programı kapsamında Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel ile birlikte Mehmet Akif Ersoy Parkı'na ağaç dikti. Bayrampaşa'nın dört bir yanına her yıl yeni ağaçlar diktiklerini hatırlatan Başkan Aydıner, "Bugün, ağaç sahiplendirme programı çerçevesinde kıymetli Kaymakamımız Soner Şenel ve değerli büyüklerimiz ile birlikte ağaçlarımızı toprakla buluşturduk ve can sularını verdik. 7'den 70'e hepimizin çevreye duyarlı olması gerekiyor. Hayat, çevremiz yeşil olduğunda ve ağaçlarla dolduğunda daha güzel olur" dedi.



Başkan Atila Aydıner, 11 Kasım'da da 11 milyon fidan dikim etkinliği kapsamında çok sayıda fidan dikmişti. - İSTANBUL