Başkan Aydıner daha yeşil bir çevre için ağaç dikti - Son Dakika

Başkan Aydıner daha yeşil bir çevre için ağaç dikti

11.11.2020 17:41
Başkan Aydıner daha yeşil bir çevre için ağaç dikti, System.String[]

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında ağaç dikti.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında ağaç dikti.

Kampanya çerçevesinde Bayrampaşa'ya toplam 2 bin ağaç dikeceklerini belirten Başkan Aydıner, "İhtiyacımız olan oksijenin yarısını ormanlar, ağaçlar üretiyor. Geleceğe nefes olmak adına Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan tarafından ilan edilen ağaçlandırma gününde fidanlarımızı toprakla buluşturduk. Her şey daha yeşil ve daha yaşanabilir bir Bayrampaşa için" dedi.

Bayrampaşa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 11 Kasım Ağaçlandırma Günü kapsamında, Altıntepsi Mahallesi'nde ağaç dikme kampanyası başlattı. Bayrampaşalıların adına toplam 500 ağaç dikilirken ilçenin tamamına bin 500 ağacın daha dikileceği öğrenildi. Kampanya çerçevesinde, Başkan Atila Aydıner de kendi adına ağaç dikerek kampanyaya destek verdi.

"Ağaç sayımızı 40 bine çıkartacağız"

Kampanyaya ağaç dikerek destek veren Başkan Atila Aydıner, "İhtiyacımız olan oksijenin yarısını ormanlar, ağaçlar üretiyor. Geleceğe nefes olmak adına Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen ağaçlandırma gününde 500 fidanımızı toprakla buluşturduk ve her birinin üstüne hangi komşumuzun adına dikildiğini yazdık. Kampanyamız çerçevesinde bin 500 ağaç daha dikerek ilçemizdeki ağaç sayısını 40 bine çıkartmayı hedefliyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemizdeki yeşil alan miktarını ve ağaç sayısını sürekli artırdık. Her şey daha yeşil ve daha yaşanabilir bir Bayrampaşa için" ifadelerini kullandı.

38 bin ağaç bulunuyor

Bayrampaşa'da şu an 38 bin ağaç bulunuyor. Belediye ekipleri bu ağaçların bakımlarını düzenli olarak yapıyor. Kuruyan ya da kırılan ağaçların yerine yenileri dikiliyor. Ağaçlandırma günü kapsamında 11 mahalleye toplam 2 bin ağacın daha dikilmesi ve böylece ilçedeki ağaç sayısının 40 bine çıkartılması planlanıyor. - İSTANBUL

Başkan Aydıner daha yeşil bir çevre için ağaç dikti
Başkan Aydıner daha yeşil bir çevre için ağaç dikti

Atila Aydıner, Bayrampaşa, Milli, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Aydıner daha yeşil bir çevre için ağaç dikti - Son Dakika


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