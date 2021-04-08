Başkan Aydıner'den Anadolu Ajansı'nı ziyaret etti - Son Dakika

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, kuruluşunun 101. yılı münasebetiyle Anadolu Ajansı'nı (AA) ziyaret etti.

Başkan Atila Aydıner, kuruluşunun 101. yılı dolayısıyla Anadolu Ajansı'na (AA) ziyarette bulundu. Ajansın İstanbul Haberleri Editörü Cemal Coşkun ve İdari İşler Müdürü Sabri Çelebioğlu ile bir araya gelen Aydıner,"Anadolu Ajansı, bugün dünyanın en güvenilir ve en büyük haber ajansları arasında yer almaktadır. Kurtuluş Savaşı'mızı tüm dünyaya doğru aktarmak adına 1920 yılında kurulan ve dünden bugüne hayatın her anına tanıklık eden Anadolu Ajansı'nın 101. yılını kutluyorum" dedi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti ile getiren Cemal Coşkun ve Sabri Çelebioğlu da Başkan Aydıner'e teşekkür etti.