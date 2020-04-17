Başkan Aydıner'den zabıtaya moral ziyareti - Son Dakika

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, korona virüs salgını sürecinde çalışmak zorunda olan zabıta ekibine moral ziyaretinde bulundu.



Bayrampaşa Belediyesi Zabıta Müdürü Dilber Sarıtaş ve personel tarafından alkışlarla karşılanan Başkan Aydıner, "Esas alkışı sizler hak ediyorsunuz. Sağlık çalışanlarımız, dezenfekte ekibimiz, temizlik işçilerimiz, çağrı merkezi personelimiz ve sizler bu zorlu süreçte canla başla çalışıyorsunuz. Üstün performansınızdan dolayı her birinize teşekkür ediyorum. Ellerimizi ve gönüllerimizi birleştirerek sizlerle birlikte başaracağız. Kurallara uyarak evlerinde kalan ve böylece bizlere yardımcı olan kıymetli komşularımıza da şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.



Ziyaret sırasında, Başkan Aydıner'in ve zabıta personelinin sosyal mesafe kuralına dikkat ettikleri ve maske taktıkları görüldü. - İSTANBUL