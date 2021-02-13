Başkan Aydıner radyo koltuğuna geçti - Son Dakika

Başkan Aydıner radyo koltuğuna geçti

13.02.2021 17:54
Başkan Aydıner radyo koltuğuna geçti, System.String[]

Başkan Aydıner radyo koltuğuna geçti Bayrampaşa Belediye Başkanı DJ oldu Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Dünya Radyo Günü'nde DJ'lik koltuğuna oturdu.

Başkan Aydıner radyo koltuğuna geçti

Bayrampaşa Belediye Başkanı DJ oldu

İSTANBUL - Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Dünya Radyo Günü'nde DJ'lik koltuğuna oturdu. Aydıner, radyo dinleyicilerinden gelen sorulara yanıt verdi, istek parçaları çaldırdı.

Dünya Radyo Günü nedeniyle Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, DJ'lik koltuğuna geçti. Bayrampaşa Gençlik Merkezindeki BAYGEM Radyo'nun konuğu olarak koltuğa geçen Başkan Aydıner, dinleyicilerden gelen soruları dinledi. Başkan Aydıner, Dünya Radyo Günü ile ilgili açıklamalarda bulunurken, dinleyicilerin istek parçalarını çaldırdı. Aydıner, daha sonra kendisine bağlanan diğer radyo DJ'leriyle bir sohbet etti.

Başkan Aydıner konuşmasında, "Ülkemde bulunan tüm radyocuların 13 Şubat Radyo Günü'nü kutluyorum. Çünkü onlar çok hayırlı bir hizmet veriyorlar. Sabahleyin arabaya bindiğimde, o trafik yoğunluğu içerisinde radyoya müracaat ederim. Radyoda çıkan kardeşlerimle beraber o trafikteki uzun yolculuğumuzu kısaltmış oluyoruz. Bu vesileyle bunlar bizi mutlu ediyor. O trafik keşmekeşi içinde dur kalk, dur kalk yapa yapa zamanın nasıl geçtiğini radyodaki müzikleri, sunucu kardeşlerimin o güzel sohbeti, zamanı çok güzel bir şekilde geçirip gideceğimiz yere varıyoruz. Dünya genelinde ortalama 44 bin radyo var. Ben burada her birinin dünya radyo günlerini yürekten kutluyorum" dedi.

Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Aydıner radyo koltuğuna geçti - Son Dakika


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