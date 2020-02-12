Başkan Aydıner radyoda canlı yayına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Aydıner radyoda canlı yayına katıldı - Son Dakika

Başkan Aydıner radyoda canlı yayına katıldı

6 saat önce

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Dj Ali ile birlikte İstanbul'un ilk gençlik radyosu BAYGEM Radyo'da canlı yayın yaptı.

Başkan Aydıner radyoda canlı yayına katıldı, System.String[]

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Dj Ali ile birlikte İstanbul'un ilk gençlik radyosu BAYGEM Radyo'da canlı yayın yaptı.


Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ve Dj Afrikalı Ali, İstanbul'un ilk gençlik radyosu BAYGEM Radyo'da canlı yayında bir araya geldi. Bayrampaşa'da hayata geçirdiği ve planladığı projeleri anlatan Aydıner, yayının sonunda Afrikalı Ali'ye sürpriz yaptı. Pasta keserek Afrikalı Ali'nin doğum gününü kutlayan Başkan Aydıner, "Hoş sohbeti için Ali kardeşime ve yayını organize eden Kral Fm eski Dj'si Melih Kurtuluş'a (Melih'in Sevgi Çemberi) teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Atila Aydıner, Bayrampaşa, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

SAĞLIK OCAĞINDA TOKAT KAMERADA
Adnan Oktar davasında yeni gelişme: Elbise dolabında yakalandı İstanbul'da park tartışması: Defalarca araca çarptı, bahçeye uçtu (Havadan görüntülerle) TÜRKİYE'NİN İLK ATATÜRK ANITI BAKIMSIZLIK İÇİNDE

Son Dakika Haberleri
17:41 Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan şok edici sözler!
17:16 Ünlü Youtuber Atakan Özyurt, Tutunamayanlar'ın kadrosuna dahil oldu
17:08 Haluk Levent bebek bezi reklamında oynadı
16:46 Kuruluş Osman kadrosunu güçlendiriyor! 3 yeni isim daha katıldı
15:33 Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz, Defne Samyeli'yle ilgili paylaşımlarını silemedi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 18:32:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Aydıner radyoda canlı yayına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]