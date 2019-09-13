Son Dakika Haberleri: Başkan Aydıner vatandaşlara aşure dağıttı
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Aydıner vatandaşlara aşure dağıttı

12 dakika önce

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıttı.

Başkan Aydıner vatandaşlara aşure dağıttı, System.String[]

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıttı. Aydıner, ilçe genelinde toplam 20 bin kişiye aşure ikram ettiklerini söyledi.


Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, birlik ve beraberlik duygularının arttığı Muharrem ayı münasebetiyle cuma namazı sonrası Hoca Hayri Efendi Merkez Camii önünde vatandaşlara ve belediye personeline aşure ikramında bulundu. Her yıl Muharrem ayında vatandaşlara aşure ikram ettiklerini hatırlatan Başkan Aydıner, "Muharrem ayı çok önemli hadiselerin cereyan ettiği önemli bir ay. Bu aydaki tarihi hadisleri hatırımızda tutarak birlik ve beraberlik duygularını ön plana almalı ve birbirimizi hoşgörü içinde kucaklamalıyız" dedi. Aydıner, ilçe genelinde ise toplam 20 bin kişiye aşure ikram ettiklerini sözlerine ekledi. - İSTANBUL

Atila Aydıner, Bayrampaşa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 05:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Esenyurt'ta inşaat halinde olan bir binanın tuğlaları yoldan geçen vatandaşların üzerine düştü
Suudi Arabistan umre dahil tüm ziyaretlerden ek vergi alacak Erdoğan'dan Diyarbakır'da eylem yapan annelere mesaj: Yanınızdayız Bayrampaşa'da "evleniyoruz" yazılı araçla gelip 1,7 milyon lirayı gasp ettiler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 17:12:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Aydıner vatandaşlara aşure dağıttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]