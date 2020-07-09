Başkan Aydoğdu'dan çadırda yaşayan aileye ziyaret - Son Dakika

Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği Başkanı Yavuz Aydoğdu, Yüksekova ilçesinin Yeşiltaş köyünde çadırda yaşayan 11 kişilik Kartal ailesini ziyaret etti.



İlçeye 50 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşiltaş köyünde yaşayan ve sağ bacağındaki 6 santimetrelik kısalık nedeniyle devletin verdiği engelli aylığı ile geçimini sağlayan Cengiz Kartal (38), bugüne kadar yaşadıkları akrabasının evinden korona virüs nedeniyle ayrılmak zorunda kaldı. Evinde kaldıkları akrabalarının köye dönüş yapması nedeniyle sokakta kalan Kartal, kardeşinin evininin yakınına kendi imkanlarıyla derme çatma bir çadır kurdu. 9 çocuğu ile birlikte burada yaşamaya başlayan aile, banyo ve tuvalet ihtiyacını ise kardeşinin evinde karşılıyor.



Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği Başkanı Yavuz Aydoğdu, yaklaşık 1,5 aydır çadırda yaşayan aileyi ziyaret ederek sıkıntılarını dinledi. Aileye yardım eli uzatılmasını isteyen Aydoğdu, çocuklara ayakkabı hediye etti.



Başkan Aydoğdu, "Evinde yaşadıkları yakınlarının pandemi nedeniyle İstanbul'dan köye dönüş yapması üzerine ailenin çadırda yaşadığını öğrendik. Biz de köye gelerek aile ile görüştük. Büyük sıkıntı yaşıyorlar. Yetkililerin bu aileye yardım etmelerini istiyoruz" dedi. - HAKKARİ