Başkan Aydoğdu'dan çadırda yaşayan aileye ziyaret - Son Dakika

Başkan Aydoğdu'dan çadırda yaşayan aileye ziyaret

Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği Başkanı Yavuz Aydoğdu, Yüksekova ilçesinin Yeşiltaş köyünde çadırda yaşayan 11 kişilik Kartal ailesini ziyaret etti.

Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği Başkanı Yavuz Aydoğdu, Yüksekova ilçesinin Yeşiltaş köyünde çadırda yaşayan 11 kişilik Kartal ailesini ziyaret etti.

4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı
Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti
202 yıllık ABD şirketi koronavirüs sebebiyle iflas etti


İlçeye 50 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşiltaş köyünde yaşayan ve sağ bacağındaki 6 santimetrelik kısalık nedeniyle devletin verdiği engelli aylığı ile geçimini sağlayan Cengiz Kartal (38), bugüne kadar yaşadıkları akrabasının evinden korona virüs nedeniyle ayrılmak zorunda kaldı. Evinde kaldıkları akrabalarının köye dönüş yapması nedeniyle sokakta kalan Kartal, kardeşinin evininin yakınına kendi imkanlarıyla derme çatma bir çadır kurdu. 9 çocuğu ile birlikte burada yaşamaya başlayan aile, banyo ve tuvalet ihtiyacını ise kardeşinin evinde karşılıyor.


Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği Başkanı Yavuz Aydoğdu, yaklaşık 1,5 aydır çadırda yaşayan aileyi ziyaret ederek sıkıntılarını dinledi. Aileye yardım eli uzatılmasını isteyen Aydoğdu, çocuklara ayakkabı hediye etti.


Başkan Aydoğdu, "Evinde yaşadıkları yakınlarının pandemi nedeniyle İstanbul'dan köye dönüş yapması üzerine ailenin çadırda yaşadığını öğrendik. Biz de köye gelerek aile ile görüştük. Büyük sıkıntı yaşıyorlar. Yetkililerin bu aileye yardım etmelerini istiyoruz" dedi. - HAKKARİ

Yüksekova, Hakkari, Kartal, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 08:58 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Başkan Aydoğdu'dan çadırda yaşayan aileye ziyaret - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

10:30 Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi 10:25 Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada 09:26 Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 09:24 Hes Kablo Kayserispor'un yıldızı Pedro Henrique hacamat yaptırdı 08:20 Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi 07:22 Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, ilk eleme adayını belirledi 03:28 Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu 21:49 Gaziantep'te koronavirüs vakalarındaki artış tehlikeli boyuta ulaştı 20:03 Son Dakika: Bakan Koca, "Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?" sorusuna yanıt verdi 19:52 "Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor" diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı 19:29 İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti 18:43 Sakarya'da 14 büyükbaş hayvanın ölmesi 18'inin de hastalanması nedeniyle alım satım işlemlerini durduruldu 18:41 Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü 18:20 Vakaların arttığı Gaziantep'te Kaymakam'dan vatandaşlara çağrı: Evlerinizde kalmanız ve tedbirlere uymanız önemli 18:18 Bodrum'da iki kişiyi öldüren zanlının ifadesi kan dondurdu: "Yapma abi" diye bağırdı, kafasına nişan aldım
4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı
14:33
Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti
14:29
202 yıllık ABD şirketi koronavirüs sebebiyle iflas etti
14:28
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı
14:17
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan sosyal medya açıklaması: Düzenleme için uzlaşıldı
13:42
İran'da koronavirüs salgınında en yüksek günlük ölüm sayısı yaşandı
13:33
Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı
13:01
Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı
11:52
ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü
11:05
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
10:41
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 15:06:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Aydoğdu'dan çadırda yaşayan aileye ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]