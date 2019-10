Başkan Aydoğdu'dan özel gereksinimli İsmail'e ziyaret

HAKKARİ (İHA) – Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği Başkanı Yavuz Aydoğdu, Yüksekova ilçesinde ikamet eden ve evinin bir odasını sınıfa dönüştürülen özel gereksinimli öğrenci İsmail Nişo'yu ziyaret etti.



Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı dedeler köyünde ikamet eden özel gereksinimli İsmail Nişo için evinin bir odası öğretmeni Alime Taşcı tarafından sınıfa dönüştürüldü. Özel gereksinimli Nişo'yu ziyaret eden Başkan Aydoğdu, evinin bir odasını sınıfa dönüştürülen o odayı gezerek İsmail'in durumu hakkında ailesinden bilgi aldı. Sınıfa dönüştüren odayı yakından görme imkanı bulan Başkan Aydoğdu, bir süreliğine İsmail ve ailesiyle o atmosferi yaşadı. 10 nüfuslu Nişo ailesi tüm zorluklara rağmen, İsmail'in mutluluğu için hepsi beraber sınıfa dönüştürülen odada mutluluğuna katılıp İsmail'i ayakta tutuyorlar. Özel gereksinimli İsmail Nişo için evin bir odasını sınıfa dönüştüren bölümünü gezen Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği Başkanı Yavuz Aydoğdu, "Dedeler köyündeki İsmail kardeşimin beni görmesi, benim ona İstiklal Marşını tekrar okutma fırsatı bulabildim. Milli Eğitim Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız, engelli kardeşlerimize, özel gereksinimli insanlarımıza, evde bakım, evde eğitim hakları tanımıştır. Bu hakların neticesinde bizleri yaşamın her alanında, imkan sahibi yapan, yasaları bizim için pozitif bir ayrımcılıklara ayıran Cumhurbaşkanımıza buradan bir daha teşekkürlerimizi kalbi şükranlarımızı sunuyoruz. Cumhurbaşkanımızın, devletimizin bütün imkanlarını ayrımcılık yapmaksızın engelli kardeşlerimizin yaşamın her alanında istidam edilebilmesi, eğitim görebilmesi için sağlık açısında, sağlık hayatına kavuşmak için engelli kardeşlerimizin evlerinde imkanlar ayaklarına sarılmıştır. Bir daha devletimize, hükumetimize, Cumhurbaşkanımıza, Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği adına kendilerine teşekkür ediyoruz. Bölgemizde çok özel gereksinimli çocuklar vardır. Bu bölgedeki sıkıntılarımızın çok olması engelli kardeşlerimizin, özel gereksinimli çocuklarımızın hakları da çoğaldıkça artıyor. Biz dernek olarak yaşamın her alanında köyler ziyaretinde olsun, hastane ziyaretinde olsun, ilçe ziyaretinde olsun bu tür çocuklarımızın, bu tür özel gereksinimli, kıymetli eğitim görmek isteyen çocuklarımızla biz ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Bugün dedeler köyünde İsmal'i ziyaret edip mutluluğuna sevinç kattık. Buradan böyle azimle özel İsmail için ders veren Alime hocamıza da teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ