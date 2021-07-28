Üye Girişi
Başkan Aygün, devam eden projeleri inceledi - Son Dakika

Başkan Aygün, devam eden projeleri inceledi

28.07.2021 11:31
Başkan Aygün, devam eden projeleri inceledi, System.String[]

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, yapımı devam eden projeleri yerinde inceledi.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, yapımı devam eden projeleri yerinde inceledi.

Derince Belediyesi Etüt Proje Müdürü Tarık Duman'ın da projelerin son durumuyla ilgili bilgilendirmede bulunduğu programda ilk olarak Sırrıpaşa Mahalle Konağı inşaat alanını gezen Başkan Aygün, "Sırrıpaşa'ya içerisinde çeşitli donatıların yer alacağı modern bir Mahalle Konağı inşa ediyoruz. Çok amaçlı olarak planladığımız projemizin içerisinde 9 adet aile hekiminin yer alacağı aile sağlığı merkezi ve sporcular için ayrı girişi bulunan spor merkezi yer alacak. Binanın birinci katında ise gençlik merkezimiz yer alacak" dedi.

Sosyal tesisler hizmete sunulacak

Yenikent Sosyal Tesisleri ve Kapalı Pazar Alanı projesinde incelemelerde bulunan Başkan Aygün, "Kapalı pazar etabını geçtiğimiz süreçte hizmete açmıştık. Allah'ın izniyle sosyal tesislerimizi de yakın zaman içerisinde halkımızın kullanımına sunacağız" dedi. Yapının sosyal tesisler kısmının hizmete sunulmasıyla birlikte düğün salonları, nikah ve çok amaçlı salon, bowling salonu, kafeteryalar, kurs merkezleri ve sivil toplum kuruluşlarına ayrılmış alanlar faaliyete geçecek.

İkinci gençlik merkezi Fatih'te

Daha sonra Araptepe Kentsel Yenileme proje alanını gezen Başkan Aygün, bölgeye depreme dayanıklı, yeşil alanlara sahip modern binalar inşa edildiğini belirtti. Yaklaşık 30 bin metrekare büyüklüğündeki alanda devam eden kentsel yenileme çalışmalarıyla bölgeye 428 daire ve 7 işyerinden oluşan yeni bir yaşam alanı kazandırılıyor. Son olarak Derince'de ikinci gençlik merkezinin Fatih Sultan Mahallesi'nde yakın süre içerisinde hizmete açılacağını söyleyen Başkan Aygün, "İlçemizde ikinci gençlik merkezimizi Fatih Mahallemizde vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Yaklaşık 3.000 metrekare alan üzerine inşa ettiğimiz Fatih Gençlik ve Spor Merkezimizde son düzenlemeleri gerçekleştiriyoruz" dedi. - KOCAELİ

Başkan Aygün, devam eden projeleri inceledi
Başkan Aygün, devam eden projeleri inceledi
Başkan Aygün, devam eden projeleri inceledi

Zeki Aygün, İnşaat, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Aygün, devam eden projeleri inceledi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Alex Teixeira ateşi yaktı! Brezilyalı yıldızın paylaşımı Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı 11:26 Alex Teixeira ateşi yaktı! Brezilyalı yıldızın paylaşımı Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı Son Dakika! Son bir haftada vaka sayısının en çok arttığı iller Siirt, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis ve Giresun oldu 11:21 Son Dakika! Son bir haftada vaka sayısının en çok arttığı iller Siirt, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis ve Giresun oldu Bilim Kurulu Üyesi Necmi İlhan: Aşı olmayanlara kısıtlama yerine onları aşıya teşvik etmek daha önemli 11:13 Bilim Kurulu Üyesi Necmi İlhan: Aşı olmayanlara kısıtlama yerine onları aşıya teşvik etmek daha önemli
Rumen şarkıcı Otilia Bruma,cinsel ilişki itirafıyla ülkesinde gündeme oturdu 10:59 Rumen şarkıcı Otilia Bruma,cinsel ilişki itirafıyla ülkesinde gündeme oturdu Bordo-Mavililer'in yıldızı Hamsik'e doğum gününde hediye gelen otomobil ağızları açık bıraktı 10:51 Bordo-Mavililer'in yıldızı Hamsik'e doğum gününde hediye gelen otomobil ağızları açık bıraktı Son Dakika! 10:16 Son Dakika! "Mültecilerin su faturalarına 10 kat zam yapacağız" diyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı
Demet Akalın'da sessiz kalmadı, isyan etti: 3.5 milyon Afgan geliyormuş, ne yapacağız? 09:49 Demet Akalın'da sessiz kalmadı, isyan etti: 3.5 milyon Afgan geliyormuş, ne yapacağız? Taliban, Afganistan'lı komedyen Nazar Mohammad'i boğazını keserek öldürdü 09:34 Taliban, Afganistan'lı komedyen Nazar Mohammad'i boğazını keserek öldürdü

Son Dakika Haberleri
11:14 Yeni güne düşüşle başlayan dolar, 8,56 seviyelerinden işlem görüyor
11:13 Bilim Kurulu Üyesi Necmi İlhan: Aşı olmayanlara kısıtlama yerine onları aşıya teşvik etmek daha önemli
11:08 Sabri Sarıoğlu'nun eşi, sosyal medyadan Galatasaray'a sitem etti
11:02 Bylock'un lisans sahibi David Keynes, Haziran ayında geldiği İstanbul'a gelip teslim olmuş
10:58 Rumen şarkıcı Otilia Bruma,cinsel ilişki itirafıyla ülkesinde gündeme oturdu
10:57 YKS'nin ilk oturumunun birincisi Adana'dan çıktı
10:51 Yeni güne yükselişle başlayan altın 497 liradan satılıyor
10:50 Bordo-Mavililer'in yıldızı Hamsik'e doğum gününde hediye gelen otomobil ağızları açık bıraktı
10:48 Mimarlar Odası verdiği hukuk mücadelesini kazandı! Anıtkabir'e konulan otomatlar kaldırıldı
10:45 HDP'li vekilden şaşkınlık veren suçlama: AK Parti yüzünden aşı olmuyorlar
Berdan Mardini'nin eski eşi, şarkıcı için uzaklaştırma kararı aldırdı Berdan Mardini'nin eski eşi, şarkıcı için uzaklaştırma kararı aldırdı         
11:36
12 yıllık evlilik bitti! Memet Ali Alabora ile Pınar Öğün boşandı 12 yıllık evlilik bitti! Memet Ali Alabora ile Pınar Öğün boşandı         
11:22
Şevval Şahin'e Marcus'tan kasetli şantaj iddiası: Yayınlarsam hayatın biter Şevval Şahin'e Marcus'tan kasetli şantaj iddiası: Yayınlarsam hayatın biter         
11:17
Sabri Sarıoğlu'nun eşi, sosyal medyadan Galatasaray'a sitem etti Sabri Sarıoğlu'nun eşi, sosyal medyadan Galatasaray'a sitem etti         
11:09
YKS'nin ilk oturumunun birincisi Adana'dan çıktı YKS'nin ilk oturumunun birincisi Adana'dan çıktı         
10:57
Mimarlar Odası verdiği hukuk mücadelesini kazandı! Anıtkabir'e konulan otomatlar kaldırıldı Mimarlar Odası verdiği hukuk mücadelesini kazandı! Anıtkabir'e konulan otomatlar kaldırıldı         
10:48
Nokia 6310 efsanesi modern versiyonu ile geri geldi Nokia 6310 efsanesi modern versiyonu ile geri geldi         
09:53
İmamoğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a destek vermedi: O tür söylemleri kabul etmiyorum İmamoğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a destek vermedi: O tür söylemleri kabul etmiyorum         
09:39
Bill Gates Bodrum'a demir attı! Akşam yemeği için gittiği restoranda 80 bin liralık hesap ödedi Bill Gates Bodrum'a demir attı! Akşam yemeği için gittiği restoranda 80 bin liralık hesap ödedi         
09:16
Bodrum'daki lahmacun fiyatı polemiğine İbrahim Tatlıses de dahil oldu: 10 liraya lahmacun mu olur Bodrum'daki lahmacun fiyatı polemiğine İbrahim Tatlıses de dahil oldu: 10 liraya lahmacun mu olur         
00:27
Aldatan erkek fena yakalandı! Kadının uyguladığı yöntem, dedektiflere taş çıkarttı Aldatan erkek fena yakalandı! Kadının uyguladığı yöntem, dedektiflere taş çıkarttı         
23:46
Kardeşi için mevlit okutan Alişan, ağlayan annesini teselli etmek isterken gözyaşlarına boğuldu Kardeşi için mevlit okutan Alişan, ağlayan annesini teselli etmek isterken gözyaşlarına boğuldu         
22:17
Tecavüz girişimine direnince kafasına taşla vurulan 17 yaşındaki kız makineye bağlandı Tecavüz girişimine direnince kafasına taşla vurulan 17 yaşındaki kız makineye bağlandı         
20:48
Demet Özdemir, turuncu bikinisiyle hayranlarını mest etti Demet Özdemir, turuncu bikinisiyle hayranlarını mest etti         
20:43
Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı Meral'in son halini görenler dönüp tekrar bakıyor Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı Meral'in son halini görenler dönüp tekrar bakıyor         
18:01
Mülteciler birlik oldu! Sosyal medyada Mülteciler birlik oldu! Sosyal medyada "Gitmiyoruz" etiketiyle kampanya başlattı         
17:41
Burak Özçivit tuttuğu dev balığın fotoğrafını paylaştı, Fahriye Evcen'in yaptığı yorum takipçileri güldürdü Burak Özçivit tuttuğu dev balığın fotoğrafını paylaştı, Fahriye Evcen'in yaptığı yorum takipçileri güldürdü         
16:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2021 11:52:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Aygün, devam eden projeleri inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement