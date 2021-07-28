Başkan Aygün, devam eden projeleri inceledi - Son Dakika

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, yapımı devam eden projeleri yerinde inceledi.

Derince Belediyesi Etüt Proje Müdürü Tarık Duman'ın da projelerin son durumuyla ilgili bilgilendirmede bulunduğu programda ilk olarak Sırrıpaşa Mahalle Konağı inşaat alanını gezen Başkan Aygün, "Sırrıpaşa'ya içerisinde çeşitli donatıların yer alacağı modern bir Mahalle Konağı inşa ediyoruz. Çok amaçlı olarak planladığımız projemizin içerisinde 9 adet aile hekiminin yer alacağı aile sağlığı merkezi ve sporcular için ayrı girişi bulunan spor merkezi yer alacak. Binanın birinci katında ise gençlik merkezimiz yer alacak" dedi.

Sosyal tesisler hizmete sunulacak

Yenikent Sosyal Tesisleri ve Kapalı Pazar Alanı projesinde incelemelerde bulunan Başkan Aygün, "Kapalı pazar etabını geçtiğimiz süreçte hizmete açmıştık. Allah'ın izniyle sosyal tesislerimizi de yakın zaman içerisinde halkımızın kullanımına sunacağız" dedi. Yapının sosyal tesisler kısmının hizmete sunulmasıyla birlikte düğün salonları, nikah ve çok amaçlı salon, bowling salonu, kafeteryalar, kurs merkezleri ve sivil toplum kuruluşlarına ayrılmış alanlar faaliyete geçecek.

İkinci gençlik merkezi Fatih'te

Daha sonra Araptepe Kentsel Yenileme proje alanını gezen Başkan Aygün, bölgeye depreme dayanıklı, yeşil alanlara sahip modern binalar inşa edildiğini belirtti. Yaklaşık 30 bin metrekare büyüklüğündeki alanda devam eden kentsel yenileme çalışmalarıyla bölgeye 428 daire ve 7 işyerinden oluşan yeni bir yaşam alanı kazandırılıyor. Son olarak Derince'de ikinci gençlik merkezinin Fatih Sultan Mahallesi'nde yakın süre içerisinde hizmete açılacağını söyleyen Başkan Aygün, "İlçemizde ikinci gençlik merkezimizi Fatih Mahallemizde vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Yaklaşık 3.000 metrekare alan üzerine inşa ettiğimiz Fatih Gençlik ve Spor Merkezimizde son düzenlemeleri gerçekleştiriyoruz" dedi. - KOCAELİ