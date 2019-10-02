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Başkan Aygün Genel Başkan Vekilliğine atandı

1 saat önce

Milli Beka Hareketi Derneği Genel Başkan Vekilliğine İbrahim Aygün getirildi.

Başkan Aygün Genel Başkan Vekilliğine atandı, System.String[]

Milli Beka Hareketi Derneği Genel Başkan Vekilliğine İbrahim Aygün getirildi.


Milli Beka Hareketi Derneği, bütün yurtta teşkilatlanma çalışmalarına devam ederken, bir yandan da teşkilat içinde yaptıkları başarılı çalışmalar neticesinde yeni görevlendirmeler yapıldı.


Doğu Anadolu Bölge ve Malatya il başkanlığı yapan İbrahim Aygün, bir süre önce Genel Başkan sözcüsü olarak atanmıştı. Milli Beka Hareketi Üst Kurulu tarafından Genel Başkan Murat Şahin'in olurlarıyla İbrahim Aygün genel başkan vekilliğine atandı. Başkan Aygün yaptığı yazılı açıklamada "Biz bu yola Genel başkanımız Murat Şahin ve vatan millet sevdalısı, bir birinden değerli dava arkadaşlarımızla birlikte çıktık. Zorlu ve bir o kadar çetin olan bu yolda her zaman gerek şahsıma, gerek teşkilat arkadaşlarıma duyduğu güven ve verdiği destekten dolayı genel başkanıma sonsuz teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Murat Şahin, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 12:26 Kaynak: İHA
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