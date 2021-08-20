Başkan Aygün, Muharrem iftarına katıldı - Son Dakika

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Derince Şubesi'nde düzenlenen Muharrem iftarına katıldı.

Cemevi Başkanı İrfan Yoloğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen iftar programına, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Semih Tayyip Gülcan ve vatandaşlar katıldı. Yapılan duaların ardından oruçların açıldığı iftar programında konuşma yapan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Şehadetlerinin 1382. yılında Hz. Peygamberimizin (S.A.V.) torunu Hz. Hüseyin ve Kerbela şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Muharrem ayının milletimiz ve tüm İslam alemi için birliğe, kardeşliğe ve hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi. - KOCAELİ