Başkan Aygün, proje alanlarını yerinde inceledi - Son Dakika

Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri ve Tahtalı Göleti Doğa Park projesinin yapılacağı alanda incelemelerde bulunan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, ilçeye değer katan çalışmaları hızla hayata geçirdiklerini ifade etti.

Başkan Aygün, AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan ve Belediye Meclis Üyesi İmdat Gülcan ile birlikte, çalışmaların devam ettiği Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesislerinde ve Doğa Park projesinin hayata geçeceği Tahtalı Göleti çevresinde incelemelerde bulundu. İshakçılar'da inşa edilen ve içerisinde Süt Pastörizasyon Tesisi, Aspir Yağı İşleme ve Değerlendirme Tesisi ile Mısır Kurutma Tesisini barındıran Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesislerinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bölgede tarıma ve istihdama önemli katkı sağlayacak olan projenin yüzde 50'lik kısmının tamamlandığı belirten Başkan Aygün, devam eden çalışmaları inceleyerek son durumla ilgili bilgi aldı.

"Halkın kullanımına sunacağız"

Zeki Aygün, köylerde yaptığı incelemelerde Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri'nin yanı sıra Tahtalı Göleti çevresine de gitti. Doğa Park projesiyle birlikte Tahtalı Göletini cazibe merkezi haline getirecek olan çalışmaların devam ettiğini belirten Başkan Aygün, "Doğa Park projemiz kapsamında ürün satış alanı, mangal yerleri, şadırvan, mescit ve tuvaletleri inşa ettiğimiz gölet çevresinde düzenlemelerimiz sürüyor. İlçemize artı değer katacak olan Tahtalı Göleti Doğa Park projemizi inşa edeceğimiz kamp alanı, karavan park, günü birlik tesisler, kano alanı, hobi bahçeleri, bisiklet ve yürüyüş yolları ile halkımızın kullanımına sunacağız" dedi. - KOCAELİ