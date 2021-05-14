Başkan Aygün, sağlıkçıları ziyaret etti - Son Dakika

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Ramazan Bayramı dolayısıyla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret ederek, sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.

Başkan Aygün, beraberindeki AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Semih Tayyip Gülcan ve ilçe yöneticileri ile birlikte Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti. Burada ilk olarak Başhekim Hüseyin Şaşkın ile bir araya gelen Aygün, ardından Hemşireler Günü dolayısıyla hastanede görev yapan hemşireleri tebrik ederek, tüm sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin sağlık alanında Kocaeli için çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Aygün, hastane çalışanlarının özellikle pandemi ile mücadele sürecinde fedakarca görev yaptığını belirtti. - KOCAELİ