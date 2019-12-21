Başkan Ayhan'dan öğrencilere jest - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Ayhan'dan öğrencilere jest - Son Dakika

Başkan Ayhan'dan öğrencilere jest

6 saat önce

Sinop'ta yaşayan öğrencilerin sosyal medya hesabından yaptığı talep üzerine Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan o öğrencilere jest yaptı.

Başkan Ayhan'dan öğrencilere jest, System.String[]

Sinop'ta yaşayan öğrencilerin sosyal medya hesabından yaptığı talep üzerine Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan o öğrencilere jest yaptı.


Sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımda öğrenciler, vali konağına komşu olduklarını ve konağın bahçesinde yetişen meyvelere gözlerinin kaldığını ifade ettiler. Öğrenciler, Sinop Valisinden bahçedeki meyvelerinden istediklerini belirtti. Paylaşıma Belediye Başkanı Barış Ayhan'ı da etiketleyerek "Duyun sesimizi" dedi.


Barış Ayhan ise "Duyduk sesinizi" diye yaptığı paylaşımın ardından öğrencilerin evine bir poşet meyve gönderdi. Gelen meyvelerin fotoğrafını çekerek yine sosyal medya üzerinden başkana teşekkür eden öğrencilere yanıt olarak Barış Ayhan da kendi hesabından paylaşımda bulunarak "Bu Kentin gençleri için ne yapsak az. Siz sağ olun gençler" dedi.


Yapılan bu paylaşım sosyal medyada büyük beğeni topladı. - SİNOP

Barış Ayhan, Sinop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 04:03 Kaynak: İHA
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