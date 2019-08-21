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Başkan Ayhan'dan şehrin gönüllülerine "Gönüllü Kartı"

20 dakika önce

Sinop Belediyesi Halkla İlişkiler Birimine başvurarak Sinop'un sorunlarını belediye başkanıyla paylaşan ve çözüm üretmeye çalışan vatandaşlara belediye tarafından hazırlanan "Kent Gönüllüsü Kartı" verildi.

Başkan Ayhan'dan şehrin gönüllülerine
Sinop Belediyesi Halkla İlişkiler Birimine başvurarak Sinop'un sorunlarını belediye başkanıyla paylaşan ve çözüm üretmeye çalışan vatandaşlara belediye tarafından hazırlanan "Kent Gönüllüsü Kartı" verildi.

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan ile yüz yüze görüşerek Sinop'un sorunlarını dile getiren ve başkanla birlikte çözüm üretmeye çalışan vatandaşlara teşekkürlerini dile getiren Başkan Ayhan, gönüllü kişiler için hazırladıkları "Kent Gönüllüsü Kartı"nı bizzat vatandaşlara teslim etti.

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kentimizde yaşanan sorunları benimle ve belediyemizle paylaşarak daha kısa sürede çözüme ulaştırmak amacı ile ağabeylerimizle, kardeşlerimizle bir araya geldik. Bunun kentimizde hatıra olarak kalması için vatandaşlarımıza kent gönüllüsü kartı hazırlattık. İleride çocuklarına torunlarına bu anılarını anlatırken kartını göstererek 'Bu kartı bana Belediye Başkanı Barış ağabeyiniz verdi', arkadaşlarına bahsederken 'Bu sorunu başkanla birlikte çözdük' diye gururla söz etmeleri için. Bu yaşananların unutulmaması için" dedi. - SİNOP
Halkla İlişkiler, Barış Ayhan, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:15 Kaynak: İHA
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