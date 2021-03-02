Başkan Ayhan'dan Sinoplulara 'yüksek risk' uyarısı - Son Dakika

- Başkan Ayhan'dan Sinoplulara 'yüksek risk' uyarısı

SİNOP - Belediye meclisi toplantısında konuşan Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, "Vatandaşlarımızın biraz daha hassasiyetini artıracağını ve çok kısa sürede o haritadaki kırmızın maviye döneceğini ümit ediyorum" dedi.

Sinop Belediye Meclisi mart ayı toplantısı bugün gerçekleştirilen ikinci oturum ile son buldu. Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan yönetiminde gerçekleştirilen toplantıda 7 gündem maddesi ele alındı.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Barış Ayhan, "Dün akşam yayınlanan Kovid-19 risk haritasında Sinop'u çok riskli bölge olarak görmüş olmaktan son derece üzgün olduğumu ifade etmek istiyorum. Bu konuda Sinoplu vatandaşlarımızın daha duyarlı olacağını, bundan sonraki süreçte sadece yöneticilerin değil vatandaşlarımızın da kendi içerisinde bir otokontrol sistemiyle biraz daha hassasiyetini artıracağını ve çok kısa sürede o haritadaki kırmızın maviye döneceğini ümit ediyorum. Bunu da sevgili vatandaşlarımızdan istirham ediyorum" diye konuştu.

Dolmuşçulara müjde

Dolmuşçuların hat ücretlerinde erteleme maddesinin de mecliste kabul edildiğini söyleyen Başkan Ayhan, "Dolmuşçu esnafımızın içinde bulunduğu sıkıntıları vardı. Onlardan her ay aldığımız hat ücretiyle ilgili belediye meclisimiz 3 aylığına erteledi. 3 ay boyunca dolmuşçu esnafımızdan bu hat ücretlerini almayacağız. 3 ayın sonuna geldiğimizde bunu tekrar değerlendireceğiz. Aynı içinde bulunduğumuz bu sıkıntılı süreç devam ediyorsa tekrar onlara destek olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Başkan Ayhan Sinop'a 1. sınıf Atık Getirme Merkezi yapılacağını ve bu mecliste alınan kararla gerekli düzenlemelerin yapıldığını da duyurdu.