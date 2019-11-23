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Başkan Ayhan: "Öğretmenlerimiz toplumun aydınlık yüzüdür"

6 saat önce

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, "Gelecek kuşaklarımızı emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz, toplumun aydınlık ve çağdaş yüzüdür" dedi.

Başkan Ayhan:

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, "Gelecek kuşaklarımızı emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz, toplumun aydınlık ve çağdaş yüzüdür" dedi.


Sinop CHP İl Başkanlığı ve Kadın Kolları, 24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle düzenlenen kahvaltıda öğretmenlerle bir araya geldi. CHP Sinop İl Başkanlığı binasında düzenlenen buluşmada konuşan Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, "Gelecek kuşaklarımızı emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz, toplumun aydınlık ve çağdaş yüzüdür. Siz elleri öpülesi öğretmenlerimiz, Atatürk devrimlerini ve Cumhuriyet kazanımlarını koruyacak, sonsuza dek yaşatacak nesiller yetiştirmek için mücadele ettiniz. Hala da ediyorsunuz. Bizler sizin öğrencileriniz olarak sizlerin verdiği emeği boşa çıkarmayacağız. Atatürk devrimlerinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin her zaman koruyucusu olacağız. Bu uğurda emek vermiş bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.


Kahvaltıya katılan Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan ve CHP Merkez İlçe Başkanı M. Tolga Kara, öğretmenler ile sohbet ederek sorunlarını ve dileklerini dinledi. - SİNOP

Cumhuriyet Halk Partisi, Barış Ayhan, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 02:15 Kaynak: İHA
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