Başkan Ayık bir günde iki temel attı - Son Dakika

Başkan Ayık bir günde iki temel attı

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık bir günde iki projeyi birden başlattı.

Başkan Ayık bir günde iki temel attı, System.String[]

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık bir günde iki projeyi birden başlattı. Sıfır atık projesi kapsamında 'Atık Getirme Merkezi' ve 'Kızık Mahalle Konağı'nın temeli atıldı.

Evsel atıkların doğaya zarar vermemesi adına daha önce evlere pazar filesi ile yağ atık bidonu dağıtımı yapan Akyurt Belediyesi tarafından inşaatına başlanan Atık Getirme Merkezi'nde geri kazanılabilir atıklar toplanacak.

Doğa dostu projelere değer verdiklerini belirten Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, "Belediyemiz daha temiz ve daha yeşil bir Akyurt için gerekli tüm adımları atmaya devam ediyor" dedi. Ayık, "Akyurt'un gelişimi, ileri yönde ve hızlı olacak. Çok sayıda projemiz aynı anda ilerliyor. Atık Getirme Merkezi kullanılmayan eşyalardan, eski elektronik eşyalara, beyaz eşyadan kıyafete birçok eşyanın getirileceği, geri dönüşüme katkı sağlayacak bir alan olacak. Bu malzemeler çöpe gittiğinde yeniden kullanılması mümkün olmayacağı için kayıp gözüyle bakıyoruz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda TOKİ'den başlattığımız Sıfır Atık projemiz ile evsel atıkların da büyük oranda geri dönüşümünü sağlamaya başladık. Yıldırım ve Beyazıt Mahallelerimizi de projeye dahil ettik. Zamanla Akyurt'un tamamına yayılacak. Buraya atıklarını getiren vatandaşlarımıza, getirdikleri atık miktarına göre küçük hediyelerimiz olacak" şeklinde konuştu.

Bir diğer proje olan 'Kızık Mahalle Konağı'nın da inşaatına başlandı. Aynı gün içerisinde ikinci projenin de temelini atan Başkan Ayık, konağı bulunmayan mahallelerde bu eksikliğin giderildiğini kaydetti. Ayık, "Mahallelerimizde köy kültürü tamamen yerleşik durumda. Geleneklerimiz günlük yaşama hakim halde. Eskiden konaklarda toplanılır, oyunlar oynanır, sohbetler edilirdi. Düğün ve cenazelerde insanlar konaklarda bir arada olurdu. Bu bir kültürün yansımasıdır. Mahallelerimizde buna özlem oldukça fazla. Neredeyse tüm mahallelerimizde konaklarımız var. Kullanılabilir durumda olanların tadilatını yaparak, konak olmayan mahallelerimize de yeni konaklar yaparak kültürümüze hizmet ediyoruz. Kızık konağımız ve geçtiğimiz hafta temelini attığımız Saracalar konağımız da bu hizmetin bir parçası. Gençler, ileri gelenlerden bir şeyler öğrenecek, bunu kendinden sonraki kuşaklara aktaracak. Kültür hazinemiz varlığını böyle devam ettirecek. Her iki inşaatımızın temelini dualarla attık. Kazasız, olumsuz bir durum olmadan inşallah en kısa sürede tamamlayıp hizmete açacağız. Akyurt'umuza hayırlı olsun" dedi. - ANKARA

Başkan Ayık bir günde iki temel attı
Başkan Ayık bir günde iki temel attı
Başkan Ayık bir günde iki temel attı
Başkan Ayık bir günde iki temel attı
Başkan Ayık bir günde iki temel attı
Başkan Ayık bir günde iki temel attı
Başkan Ayık bir günde iki temel attı
Başkan Ayık bir günde iki temel attı

Hilal Ayık, Akyurt, Pazar, Kızık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 10:16 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Ayık bir günde iki temel attı - Son Dakika

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