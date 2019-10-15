Başkan Ayık ve Seymenler Bosna Hersek'te

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ve Ankara Seymenleri Bosna Hersek'in Zenica şehrinde düzenlenen "8. Türkiye-Bosna Hersek Kardeşlik Günleri" etkinliklerine katıldı.



Zenica Doboj Kantonu Başkanı Jasmin Duvnjak ve Zenica Büyükşehir Belediye Başkanı Fuad Kasumovic'i beraberindeki heyetle ziyaret eden Ayık, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşliğe değindi. Ayık, Duvnjak ve Kasumovic'e Ankara'dan özel olarak hazırlattığı hediyelerini takdim etti.



Zenica'daki Aliya Izzetbegoviç Meydanı'nda gerçekleşen etkinliğe katılan ve burada bir konuşma yapan Ayık, iki ülke arasındaki kardeşlik ve dostluk bağlarının 500 yıllık bir mirasa sahip olduğunu söyledi. 'Akyurtlu kardeşlerinizden size selam getirdik' diyen Ayık, "Uzaktaki kardeşlerinin acısını derinden yaşayan Türk halkı, elinden gelen tüm gücüyle kardeşlerine yardımcı olmak için çabalamıştır. Bosna halkı Türkleri bağrına basmış, savaşın yaralarını birlikte sarmıştır. Bugün de dünyanın neresinde olursa olsun, zorda olan, yardım isteyen, dini, dili, ırkı ne olursa olsun herkese yardım etmekten geri durmayan bir Türkiye var. Suriye, Irak ve Afrika'nın mazlumlarına yardım eli yine sizden, bizden uzanıyor. Bu nedenle, böylesine derin bağlarla bağlı olan bu iki kardeş milleti hiçbir güç birbirinden koparamayacaktır" ifadelerini kullandı.



"Sözlerimi Bosna-Hersek'in büyük komutanı, Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç'in Türkiye'ye yazdığı mektuptan bir iki cümle ile bitirmek istiyorum" diyen Ayık, İzzetbegoviç'in şu sözlerine de yer verdi:



"Boşnak, kültürünü, dilini, kimliğini sömürmeye çalışan güçlere karşı canı pahasına direnen millettir. Benim gözümde, Türkiye'den bize destek olmak için gelen savaşçılar da Boşnak'tır. Sen Türk'sün. Bir din, bir ırk, bir mezhep değilsin, olamazsın. Batı Araplara Arap, Kürtlere Kürt demiyordu. Türk diyordu." - ANKARA