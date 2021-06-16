Başkan Ayşe Çakmak Asfalt Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika

Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, başlatılan asfalt çalışmalarını inceleyerek mahalle sakinleriyle görüştü.

Bazı kurumlarca yürütülen alt yapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde sıcak asfalt çalışmalarına başlandı.

Fen İşleri Daire Başkanlığı ve Fen İşleri Müdürlüğünce alt yapısı tamamlanan Bahri Karakeçili Caddesi'nde yapılan sökümün ardından sıcak asfaltlama çalışmalarına başlandı.

Yürütülen çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bir süre bölge sakinleriyle de görüşen Başkan Çakmak, çalışmaların hayırlı olmasını diledi.

Alt yapısı tamamlanan tüm bölgelerde ivedi bir şekilde çalışma yapılacağını belirten Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, bugünde başlatılan asfalt çalışmasına başlandığını söyledi.

Söz konusu Bahri Karakeçili Caddesi'nin önemli bir noktada olduğuna dikkat çeken Başkan Çakmak, "Alt yapı çalışmaları nedeniyle cadde ciddi aşınmalar ve bozulmalar söz konusuydu ki vatandaşların tepkisine neden oluyordu. Bizde Büyükşehir Belediye Başkanımız ile yaptığımız görüşmede vatandaşlarımızdan gelen talebi ilettik. Görüşmemizin ardından zaman kaybetmeden 3 kilometre uzunluğunda 25 metre genişliğindeki cadde çalışma başlatıldı. Caddenin önemine binaen başlatılan çalışmanın yaklaşık olarak 10-15 gün süreceğini düşünüyoruz. Çalışmaların tamamlanmasıyla yolumuzu halkımızın hizmetine sunacağız ve vatandaşlarımızın rahatça kullanabileceği bir yola kavuşmuş olacağız. " dedi.

Çalışmalarda Fen işleri Müdürlüğü ekiplerinin de ciddi katkılar sunduğunu dile getiren Başkan Ayşe Çakmak, "Hep birlikte, el birliği ve dayanışma içerisinde bu hizmeti veriyorlar. Ben ilgili belediye başkan yardımcısı Yaşar Fırat beye, Fen İşleri Müdürümüz Abdulkadir Canalır ve diğer tüm ekipteki arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu hizmet Siverek'e güzel bir katma değer oluyor. Tabi yolların zaman içinde kullanımdan dolayı zarar görmesi ve aşınmasının yanı sıra alt yapı çalışmaları nedeniyle kazılardan dolayı tahrip olması belediyeciliğin kaderidir. Biz bunu en aza indirgemeye çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyemizde bu noktada elinden geleni yapıyor. Bu noktada kendilerine teşekkür ediyor, çalışmanın halkımıza hayırlı olmasını diliyorum. " diye konuştu.

Mahalle sakinleri de başlatılan çalışmalar nedeniyle Zeynel Abidin Beyazgül ve Ayşe Çakmak'a teşekkür ederek taleplerini iletti.