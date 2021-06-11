Başkan Ayşe Çakmak, Kale Mahallesinde İncelemelerde Bulundu - Son Dakika

Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, tarihi Siverek Kalesi'nin çevresinde yapılacak kamulaştırma öncesi mahalle sakinleriyle görüştü.

Uzun süredir mahalle sakinlerinin şikayetine sebep olan tarihi kalenin eteğinde bulunan evlerin kamulaştırılmasına ilişkin çalışmalar sürüyor.

Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'ın göreve başlamasının ardından AK Parti MKYK üyesi ve AB Uyum Komisyonu Başkanı, Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar ile Ankara'da temaslarda bulundu.

-Temaslar meyvelerini vermeye başladı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndaki olumlu geçen temasların ardından tarihi Siverek Kalesi ile ilgili adımlar atılmaya başlandı.

Temaslar kapsamında şikayetlere konu olan ve bağımlıların yuvası haline gelen kale eteğindeki evlerin kamulaştırılması kararı alındı.

Bölgede metruk hale gelen evlerde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyen Başkan Ayşe Çakmak, bölgede yaşayan vatandaşların kamulaştırma sırasında belediyeye yardımcı olmalarını istedi.

Yürütülecek çalışmalar hakkında mahalle muhtarı Sedat Önet ve ev sahiplerine bilgi veren Çakmak, bölge esnafını da ziyaret etti.

Bakanlık düzeyinde yürütülecek projeler konusunda yapılan görüşmelerde tarihi bir fırsat elde ettiklerini dile getiren Başkan Ayşe Çakmak, "Görüşmelere, ilçemizde kronik sorunlar konusunda dersimize iyi çalışıp sağlam bir dosya ile gittik. Görüşmeler sırasında istediğimiz hizmetleri alabilmek için çok çabaladık ve almayı başardık. Prensip olarak başlamadığımız hiçbir çalışmayı öncesinden söylemiyoruz. Buradaki amacımız da olası yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle halkımıza ve vatandaşımıza mahcup olmamaktır ancak önümüzdeki günlerde birçok alanda ilçemize kazandırdığımız hizmetler başlayınca yaptığımız görüşmeler ve temasların önemi de anlaşılacak. Halkımızdan biraz daha sabır ve anlayış göstermelerini rica ediyorum. " dedi.

Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri, kale eteğinde başlayacak çalışmaları dört gözle beklediklerini ifade etti.