Başkan Ayşe Çakmak: "Siverek 50 Yıl Su Sorunu Yaşamayacak" - Son Dakika

Projede çalışmalar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yeniden başladı

Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, Atatürk Barajından getirilen içme suyu projesinde yeniden başlayan çalışmaları yerinde inceledi.

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yürütülen Siverek içme suyu projesindeki çalışmalar, bir süre önce yüklenici firmanın işi bırakması nedeniyle durmuştu.

Ayşe Çakmak'ın belediye başkanlığı sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde proje hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla ihalesi yeniden yapılan projede çalışmalar kısa sürede yeniden başlatıldı.

Bir süre önce tekrar başlayan çalışma alanında ve arıtma tesislerinde incelemelerde bulunan Başkan Ayşe Çakmak, DSİ ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

-Çalışmalar yeniden başladı

Bir süre önce aksayan çalışmaların yeniden başladığını dile getiren Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, "Geçen hafta isale hattı ve arıtma sisteminin ihalesinin yapılmış olduğu çalışma alanını ziyarette bulunduk. Bu bulunduğumuz ziyaret sırasında özellikle DSİ bölge müdürümüz ve yüklenici firma yetkilileriyle sahayı gezdik. Sahadaki çalışmaların yerinde vaktinde ve ne aşamada olduğunu takip etme fırsatımız oldu. Bu çalışmalar esnasında da birebir şahit olduğumuz inşaatının ve isale hattındaki çalışmaların ne boyutta olduğunu inceleme şansımız oldu. Şu anda çok güzel devam ediyor, istenilen çalışma ritmi ile devam ediliyor. İlerleyen günlerde durumu tekrar kontrol altında tutacağız. " dedi.

-Cumhurbaşkanımız ilettiğimiz talebe duyarsız kalmadı

Belediye başkanı adaylığı sürecinde özellikle su projesi konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdiğini belirten Başkan Çakmak, "Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki tutumu Siverek adına ve benim adıma çok sevindirici. Özellikle vekilimizle birlikte bizi kabulünde bizim adaylık sürecimizde Siverek'in böyle bir sorunu olduğunu dile getirmiştik çünkü daha önce şehir içi şebeke isale hattının döşenmesi ile alakalı projenin bittiğini fakat normal isale hattının ve arıtma sisteminin kurulmadığını dile getirmiştik. Tabi bunun farklı bir ihale sürecinin olduğunu bildiğimiz için Sayın Cumhurbaşkanımızdan bu talepte bulunduk. Sayın cumhurbaşkanımız da Siverek'e bir hediye olsun sizin adınıza da böyle bir çalışmayı başlatalım diye sağ olsun bizi kırmadı ve çok büyük bir proje olduğu için çok büyük bir maliyeti var 221 milyon gibi büyük bir rakama sahip. Bu şartlarda Siverek'e yapılmış çok büyük bir yatırım diye düşünüyorum ve gerçekten de güzel bir proje. Şu an bölgede de en büyük projelerden biridir. Bizim projemizin hem geçmiş olması hem de çalışma boyutunun bu seviyeye gelmiş olması bizi gerçekten de bu noktada sevindiriyor Siverek adına çünkü 50 yıllık bir su sorunun çözümü söz konusu ve şu anda da ilçe merkezi ve kırsalda su sorunları ile İlgili ciddi bir sıkıntı var. " diye konuştu.

-Tarımsal sulamada yer altı sularına çok fazla rağbet var

Su probleminin sadece Siverek'te yaşanmadığını ve bölgenin birçok yerinde su sorunu yaşandığını ifade eden Çakmak, şunları söyledi: "Su problemi genellikle bölgenin birçok yerinde var ve yeraltı suları kullanılıyor ancak Siverek'in şöyle bir özelliği var. Ciddi derecede tarımsal arazimiz mevcut ve bu tarımsal arazilerin su ile beslenmesi halkımız tarafından daha çok rağbet gördüğü için özellikle yeraltı sularına rağbet çok büyük. Daha çok kuyu kazarak hatta bazı kesimlerde 100 dönüme bir kuyu düşecek şekilde ve gerçekten yer altı su kaynaklarımızı tüketiyoruz. Bu da tabii şehrimizin geleceği açısından ciddi bir sıkıntı aslında. Bu da bizim için ayrı bir gündem konusu çünkü ne kadar fazla su kuyusu bizim için geleceğimiz açısından o kadar kötü. Bugün Konya'da büyük bir şehir olmasına rağmen bazı alanlarda kapanmaz büyük obruklar oluşuyor yer altı sularının çok fazla tüketilmesinden ötürü. Siverek'te de umarız böyle bir sahne ile karşılaşmayız. Özellikle Fırat suyunun içme suyu olarak şehir merkezine verilmesi çok büyük bir projedir. Bu sebepten dolayıdır ki çok büyük bir proje olduğunu söylüyoruz çünkü yerüstü su kaynaklarını kullanmak bu süreçte şehrimizi ve doğayı da rahatlatacak diye düşünüyorum. "

-Yılsonunda Fırat Nehri'nden ilçeye su verilmeye başlanacak

DSİ ve yüklenici firma yetkililerinin yılsonunda şehir merkezine su verileceğini aktardığını söyleyen Çakmak, "Geçtiğimiz günlerde yaptığımız tesislerdeki incelemelerimizde bizlere eşlik eden yetkililerin verdiği bilgi neticesinde yıl sonunda ya da en geç 2022'nin başında şebekelerimize artık suyumuzu vereceğiz. Hayırlı ve güzel bir sonuç elde edeceğimizi düşünüyoruz. " ifadelerini kullandı.

-Cumhurbaşkanımıza şehrimize ve bize verdiği destek ötürü teşekkür ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın projenin yeniden başlaması konusundaki desteğinden dolayı teşekkür eden Başkan Ayşe Çakmak, "Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın bu proje neticesinde bize verdiği destekten ötürü şehrim, memleketim adına insanlarımız ve bütün hemşerilerim adına çok teşekkür ediyorum. Bu konuda bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan milletvekilimiz Mehmet Kasım Gülpınar ve emeği geçen tüm arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlara vesile olur ve Siverek suya kavuşur. Bu bizim için gerçekten büyük bir problem haline gelmişti, umarız hayırlı mübarek olur. " şeklinde konuştu.