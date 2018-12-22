Başkan Aziz Kocaoğlu'ndan İttifak Eleştirisi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, yerel seçimlere ilişkin yaptığı konuşmada, "Yerel seçimlerde Türkiye'de bir ittifak gündemi yakalandı gidiyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, yerel seçimlere ilişkin yaptığı konuşmada, "Yerel seçimlerde Türkiye'de bir ittifak gündemi yakalandı gidiyor. Genel seçimde ittifak olur, itirazım yok. Yerel seçimde de olur; ama illeri paylaşmak, ilçeleri paylaşmak, meclis üyeliklerini paylaşmak böyle ittifak olmaz. Koskoca CHP, Cumhuriyeti kuran parti, 'şu illeri sana bıraktım, seçime girmiyorum' diyemez. Bunu ne İyi Parti ne de başka bir parti adına söylemiyorum" dedi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Şeytan Deresi mevkiindeki doğal yapısı bozulmuş 280 bin metrekare eski taş ocağı arazisini hafriyat atıklarıyla doldurarak üzerine bahçe toprağı serdi. Bir yıl içinde tamamlanan bu çalışmaların ardından sıra ağaç dikimine geldi. Bölgeye 47 bin kızılçam fidanı dikilmesiyle, İzmir'deki en büyük ağaçlandırma faaliyetlerinden biri gerçekleştirilmiş olacağı ifade edildi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi son 14,5 yılda 9 milyon metrekareyi aşkın yeni yeşil alan oluşturarak 64 milyondan fazla bitki diktiği ifade edilirken, Bornova Şeytan Deresi'nde de 47 bin ağaçlık kızılçam ormanı oluşturulduğu törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da katıldı.



Kocaoğlu açıklamasında, bir çok konuya değindi. Kocaoğlu, "Biz bu yerleri Orman Bölge Müdürlüğümüzden, Orman Bakanlığımızdan ücreti mukabili kiralıyoruz. Şeytan Deresi için Orman Bakanlığı'na 3 milyon 80 bin lira ödedik, Gökdere'ye 3,5 milyon lira ödedik. Yelki'ye 4 milyon 137 bin lira para ödedik. İzmir Büyükşehir Belediyesi moloz döküm sahaları için bugüne kadar Orman Bakanlığı'na 15 milyon 500 bin lira rehabilite etme parası ödedi. Bazı özel sektör temsilcileri bu sahaları alırlar, buraya ücreti mukabili moloz döktürülürler. Bizim ücretimizin düşük olmasının nedeni cazip hale gelmesi, yollara, cadde kıyılarına kamyonların moloz döküp kaçmaması içindir. 5-10 kilometre gitmemek için şehrimizi kirletmeye devam edenler var. Bunların takipçiliğini hep birlikte yapıyoruz" dedi.



"Mahkeme kararı seçim malzemesi yapılmasın"



Kent ve ülke gündemindeki konulara da değinen Başkan Aziz Kocaoğlu, Körfez Geçiş Projesi'ne ilişkin ÇED raporunun mahkeme kararıyla iptal edilmesinin büyükşehir belediyesiyle ilgisinin olmadığını belirterek, "Bu İzmir Büyükşehir Belediyesi yaptığı ya da bir yerlerden rica ederek yaptırdığı iş değildir. Zaten İzmir Büyükşehir Belediyesi, 15 senedir arkaya saklanıp kimseden bir şey rica etmemiştir. Yargıya gidecekse kendi gider. Umuyorum bu iyi niyetimiz, merkezi yönetimin yapacağı projelerin uygun olanına destek olma anlayışımız 'projelerimizi engellediler' diye seçim malzemesi yapılmaz. Belediye başkanı ve belediye başkanlığına devam etmeyecek bir arkadaşınız olarak, bu seçimin de daha önceki seçimlerdeki gibi dostça, hizmet yarışı anlayışı içinde geçmesini diliyorum" şeklinde konuştu.



Cumhurbaşkanının açıklamalarına yanıt verdi



İzmir'in susuzluk probleminin merkezi yönetim tarafından çözüldüğü şeklindeki açıklamalara da yanıt veren Başkan Kocaoğlu, "Bugün Gördes Barajı'ndan İzmir'e su gelmemektedir. Bunun iki nedeni vardır; birincisi baraj deliktir, su toplanmamaktadır. Toplanan su yüzde 10-12 seviyesini geçmemektir. Barajdan Belkahve'ye gelecek hat da bitmemiş, bize teslim edilememiştir. Birçok aksaklık ve eksikliği vardır. 'Onları tamamlarsanız biz İZSU olarak bunu teslim alırız' denmiştir. Yine bizim sorumluluğumuzda olan Belkahve arıtma bitmiştir; ama su gelip test edemediğimiz için 2-3 senedir teslim alamıyoruz. Burada suyun Buca'ya aktarılması lazım; ama o hat da DSİ tarafından tamamlanamamıştır. Hat bitse ne olacak? Baraj delik. Bunu da Cumhurbaşkanı'na içeride dışarıda söyletiyorlar. Ben her hafta Cumhurbaşkanı'na cevap vermek zorunda kaldığım için, belediye başkanı olarak değil sade vatandaş olarak üzülmekteyim. Biz Gördes'teki gerçeği açıklayınca, bu kez Cumhurbaşkanı Beydağ Barajı'nı söylemeye başladı. Oysa orası da sulama barajıdır; ama biz 30 yıla yayılmak üzere ve rakamın da ucu belli olmayan şekilde, DSİ'ye kullanmadığımız suyun parasını ödüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurumları, belediyeleri var. İzmir Büyükşehir Belediyesi bunun neresinde? İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin belediyesi değil mi, benim vatanımın belediyesi değil mi, bu ayrım çifte standart niye yapılır?" diye aktardı.



Balçova Arsa mağdurları ve stantlarda gündemindeydi



Balçova Arsa Mağdurları oluşumunun da her seçim öncesi ortaya çıkarak, şov yapmayı amaçladığını belirten Başkan Kocaoğlu, "Neden? Çünkü bu 40 yıllık sorunla sadece 'Aziz Kocaoğlu ilgilendi, çözüm üretti' diye. Bugün tapulu arsa mağdurlarının hiçbir sorunu yoktur. Bin 642 mağdurun oturacağı 100 metrekare hesabıyla ve altyapıda kullanılmak üzere 600 dairelik imar durumu çıkmıştır. Yerin durumu nedeniyle, bundan fazlasının yapılması jeolojik olarak mümkün değildir. Blokların konacağı yerler bile zemin etütlerinden sonra belirlenmiştir. Şov ayrı bir şeydir, yapanı bağlamaktadır. Yine seçim yaklaştı, İzmir'in gündemine statlar geldi. Ben iki stat sözü verdim. Bornova Belediyesi ile stadın birini bitirdik. Göztepe şampiyon oldu, Süper Lig'e çıktı. Tire Stadı'nı bitirdik. Ben iki stat sözümü tuttum. İsterdim ki, birini kuzeyde Örnekköy'de, Karşıyaka Kulübü'ne spor kompleksi olarak yapsaydık. Bir de 'Tınaztepe Kampüsü'nün yanındaki arazide Göztepe için 30-35 bin kişilik şehir stadı ve spor kompleksi yapalım' dedik. İkna edemedik. Hesap nedir, niye Güzelyalı'nın kalbine bir heyula dikilir. Yalı'ya neden bu yapılır? Güzelyalı Stadı bittiği zaman altındaki AVM ne olacak hep beraber göreceğiz. Karşıyaka Yalı'daki stadın altı da aynı. Stat paravan, AVM şahane!" diye ifade etti.



"Koskoca CHP 'şu illeri sana bıraktım, seçime girmiyorum' diyemez."



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, yerel seçim için yapılması gündemdeki ittifak girişimini ise şu sözlerle eleştirdi:



"Yerel seçimlerde Türkiye'de bir ittifak gündemi yakalandı gidiyor. Genel seçimde ittifak olur, itirazım yok. Yerel seçimde de olur; ama illeri paylaşmak, ilçeleri paylaşmak, meclis üyeliklerini paylaşmak böyle ittifak olmaz. Siyaseti, partililer götürür. Örgütleri vardır. Örgütlerin hassasiyetleri vardır. Koskoca CHP, Cumhuriyeti kuran parti, 'şu illeri sana bıraktım, seçime girmiyorum' diyemez. Bunu ne İyi Parti ne de başka bir parti adına söylemiyorum. Siyaset bilimi açısından söylüyorum. Hangi parti güçlüyse, sandığa o parti girer. 'Ben başka partiye oy vermem, babamın partisi, dedemin partisi' der bu millet. Başka partiye oy verdiği zaman nereye savrulacak? Örgüt dağılacak. Sadece CHP için değil, ülke için söylüyorum. Demokrasiyi güçlendirecek olan partilerdir. Siyasi partilerin güçlü olması gerekir. Bu bir oyundur. Bir sürecin en önemli kararıdır. Başkanlık sistemi ile sistem iki partiyi dayatmaktadır. İki partili sisteme gidişin, partilileri sağa sola savurmanın ittifakıdır. Buradan sonunda bir parti güçlü çıkacak. Diğerlerinin kafası gözü yarılacak, yara alacak. İttifaka evet; ama tüm Türkiye'de tek şemsiye altında. Başka türlü olmaz. Ben aday değilim. Bunu sadece ve sadece siyasete gönül vermiş, hizmet etmiş, İzmir'de 15 sene belediye başkanlığı yapma onuruna ulaşmış bir sade Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak gördüğüm gidişi değerlendirmek için konuşuyorum."



Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla ise bir hafriyat alanının doğaya kazandırılmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirti. İzmir Orman Bölge Müdür Vekili Mehmet Erol da, "Aşık Veysel'in dediği gibi, 'yüzü yırtılmış toprakları görünce' mutlu oluyoruz. Çok güzel bir çalışma olmuş, elinize sağlık" diye konuştu. - İZMİR

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