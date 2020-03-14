Başkan Babaoğlu, 14 Mart tıp bayramında aile ve sağlık çalışanlarının yanında oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Babaoğlu, 14 Mart tıp bayramında aile ve sağlık çalışanlarının yanında oldu - Son Dakika

Başkan Babaoğlu, 14 Mart tıp bayramında aile ve sağlık çalışanlarının yanında oldu

6 saat önce

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Hendek Devlet Hastanesi ve Hendek'te bulunan aile merkezlerinde görev yapan sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.

Başkan Babaoğlu, 14 Mart tıp bayramında aile ve sağlık çalışanlarının yanında oldu, System.String[]

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Hendek Devlet Hastanesi ve Hendek'te bulunan aile merkezlerinde görev yapan sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.


Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Hendek Belediyesi Meclis Üyesi Metin Zülküf Polat ve Hendek Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Kemal Atala ile birlikte Hendek Devlet Hastanesi Başhekimi Sedat Aydın'a çiçek takdim etti. Başhekim Aydın ile hastane hakkında istişarelerde bulunan Başkan Babaoğlu ardından Hendek Devlet Hastanesi doktorları başta olmak üzere hastanede görev yapan hemşirelere ve hastanede çeşitli görevlerde bulunan tüm personellere çiçek takdim ederek 14 Mart Tıp Bayramlarını Kutladı.


Başkan Babaoğlu Hendek Devlet Hastanesi'nin ardından Hendek'in çeşitli bölgelerinde bulunan Aile Sağlığı Merkezlerine ziyarette bulundu. Sağlık çalışanlarına kolaylıklar dileyen Başkan Babaoğlu vatandaşlara ise geçmiş olsun dileklerini iletti. Doktorundan, hemşerisine, hasta bakıcısından, temizlik görevlisine kadar sağlık ordusunun tüm neferlerine teşekkür eden Başkan Babaoğlu, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin olmamasını temenni ettiklerini söyledi. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Beni Türk hekimlerine emanet ediniz" sözünü anımsatan Başkan Babaoğlu, "Gece gündüz demeden fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına saygı ve şükranlarımızı göstermek adına 14 Mart Tıp Bayramı çok anlamlı bir gündür. Önemli bir salgın sınavı veriyoruz. Dünya'da ölümlere yol açan korona virüs salgınına karşı Türkiye tedbirlerini aldı. Yine burada en önemli görevi sağlık camiasının değerli neferleri yerine getirmektedir. Allah yardımcınız olsun. Rabbim milletimizi her türlü hastalıktan, felaketten korusun. Tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun" dedi. - SAKARYA

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Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 01:28 Kaynak: İHA
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