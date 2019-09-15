Başkan Babaoğlu, belediye başkanlarıyla bir araya geldi

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Belediye Başkanlarıyla bir araya geldi.



Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu; Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün, Karapürçek Belediye Başkanı Orhan Yıldırım ve Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan'ı ziyaret etti. Belediye Başkanlarıyla istişare ve değerlendirme yapmak amacıyla bir araya gelen Başkan Babaoğlu, çalışmalar ve projeler hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Karşılıklı işbirliği görüşmeleri ve çalışmalar hakkında fikir alışverişinin yürütüldüğü toplantılarda, Başkanlar Babaoğlu'na ziyaretleri nedeniyle teşekkür etti.



Hendek için



Sakarya'nın her bölgesinde yürütülen tüm çalışmaları yakından takip ettiklerini anlatan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, "Hendek'te sorunlara kalıcı çözümler getirerek geleceği öngören bir şekilde hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Hendek'te şuan ihtiyaç olan ne varsa, hemşerilerimizle birlikte çözüm buluyoruz. Her zaman ifade ediyorum. Hizmetlerimizin temelinde vatandaş memnuniyeti var. Popülist davranamayız. Kaynakları en doğru ve verimli şekilde kullanmak zorundayız. Hendekli de bizden bunu bekliyor" dedi.



Hep birlikte mücadele ediyoruz



Temel sorunlara karşı başlatılan seferberliğin, vizyon projelerin hayata geçmesiyle taçlanacağını söyleyen Babaoğlu, " Hendek'in 91 mahallesinde ekiplerimizin mutlaka bir çalışması var" dedi. Geyve'de, Pamukova'da, Karapürçek'te ve Akyazı'da yapılan çalışmaları takip ettiklerini söyleyen Babaoğlu, "Geyve kazanırsa, Akyazı'da kazanır. Geyve, Akyazı, Pamukova, Karapürçek, Hendek kazanırsa Sakarya kazanır. Bizim ortak paydamız Sakarya. Şehrimize karşı hepimizin sorumlulukları var. İşbirliği içinde Sakarya için hep birlikte mücadele ediyoruz" mesajı verdi.



Temasların ardından Babaoğlu başkanlara Hendek yöresel ürünler sepeti ve 17 Türk Devletinin bayraklarının bulunduğu ahşap kaideli bir set hediye takdim etti. - SAKARYA