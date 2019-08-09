Son Dakika Haberleri: Başkan Babaoğlu belediye personeli ile bayramlaştı
Son Dakika Yaşam Haber

Başkan Babaoğlu belediye personeli ile bayramlaştı

1 saat önce

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, belediye personeli ile bayramlaştı.

Başkan Babaoğlu belediye personeli ile bayramlaştı, System.String[]
Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, belediye personeli ile bayramlaştı.

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Kurban Bayramı nedeniyle belediyenin tüm birimlerinde görev yapan personel ile tek tek bayramlaştı. Başkan Babaoğlu, personeli ile bayramlaşırken, yapmış oldukları özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, "Hendek bizlere emanet, hep birlikte bu emanete sahip çalışacağız. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir ilçe bırakmak hedefiyle görevlerimizi yerine getireceğiz. Özverili gayretlerinizin daha güzel yarınlar adına artarak devam edeceğine inanıyorum" dedi.

Başkan Babaoğlu, tüm personelin Kurban Bayramını kutlayarak, aileleri ve yakınları ile birlikte huzur dolu bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu. - SAKARYA
Turgut Babaoğlu, Kurban Bayramı, Hendek, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bayramda Avşa'da iğne atsan yere düşmeyecek! Nüfusunu 50'ye katlayacak
Kurban Bayramı için bugün yola çıkacaklar dikkat! İşte trafikte son durum İranlı turistler bayram tatili için Van'a akın etti 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 18:07:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Babaoğlu belediye personeli ile bayramlaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]