Başkan Babaoğlu, belediye şantiyesi ziyaretinde personel ile yemek yedi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Babaoğlu, belediye şantiyesi ziyaretinde personel ile yemek yedi - Son Dakika

Başkan Babaoğlu, belediye şantiyesi ziyaretinde personel ile yemek yedi

6 saat önce

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, belediye şantiyesi ziyareti esnasında belediye personeli ile birlikte yemek yedi.

Başkan Babaoğlu, belediye şantiyesi ziyaretinde personel ile yemek yedi, System.String[]

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, belediye şantiyesi ziyareti esnasında belediye personeli ile birlikte yemek yedi.


Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, başkanlık kimliğinin yanı sıra dostluk ve samimiyet ilişkisi içerisinde gösterdiği hassasiyet kapsamında belediye şantiyesine ziyarette bulundu. Belediye personeli ile öğle yemeği yiyen Başkan Babaoğlu, çalışanlarla aynı kuyrukta sırasını bekleyerek yemeğini aldı. Personel ile birlikte yemek yiyen Babaoğlu, sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Babaoğlu personele teşekkür ederken, "Biz çok büyük bir aileyiz" diyerek çalışanlara kolaylıklar diledi. - SAKARYA

Turgut Babaoğlu, Hendek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 02:23 Kaynak: İHA
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