Başkan Babaoğlu, 'Hedefimiz daha yaşanabilir Hendek'

Hendek Belediyesi şehrin dört bir yanında ve birçok alanda çalışmalarını sürdürüyor.



91 mahallede çalışmalarını sürdüren Hendek Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kanal temizliği, ot temizliği, yol bakımı, kilitli parke, kanal temizliği, malzeme serilmesi gibi birçok alanda çalışmalarını sürdürüyor. Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'nun talimatları ile çalışmalarını sürdüren ekipler Aşağı Çalıca Mahallesi'nde kanal temizliği, Bıçkıatik Mahallesi'nde yolların bakımı, Bayraktepe Tesisleri çevresi, Noksel İlkokulu çevresi ve Sarıdede Mahallesi'nde ot ve genel temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. Ayrıca bu çalışmaların yanında Köprübaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı yan yolda toplam 650 metre kare kilitli parke çalışması yapan ekipler, Kadifekale Mahallesi'nde yapılan yol çalışmasının ardından yağmur kanalı açım çalışmalarını da sürdürüyor.



Çalışmaların Hendek'in ihtiyaç duyulan her mahallesinde devam edeceğini ifade eden Başkan Turgut Babaoğlu, "Başladığımız günden beri hizmeti kendimize şiar edinmiş bir idare anlayışı ile ilçemizin her köşesine dokunabilmek için bütün çalışma arkadaşlarımızla el ele vererek gayret gösteriyoruz. Bu çalışmalar bizim programımız dahilinde olduğu gibi vatandaşlardan gelen taleplerden de oluşmakta. Halkımızdan gelen tüm talepleri önem sırasına göre mutlaka değerlendiriyoruz. Ben bu bağlamda işlerin aksamaması için her türlü hava koşulunda var güçleri ile çalışan mesai arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyor, bizlerden destek ve güvenini esirgemeyen Hendekli hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Hedefimiz daha yaşanabilir, daha mutlu bir Hendek" dedi. - SAKARYA