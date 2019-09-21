Son Dakika Haberleri: Başkan Babaoğlu, Hendeksporlu futbolcuları uğurladı
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Başkan Babaoğlu, Hendeksporlu futbolcuları uğurladı

1 saat önce

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Hendeksporlu futbolcuları Kütahyaspor maçına uğurladı.

Başkan Babaoğlu, Hendeksporlu futbolcuları uğurladı, System.String[]

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Hendeksporlu futbolcuları Kütahyaspor maçına uğurladı.


Bölgesel Amatör Liginde oynayan Hendekspor 22 Eylül Pazar günü Kütahyaspor ile karşı karşıya gelecek. Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, spor yönetimi ve vatandaşlar Hendeksporlu futbolcuları Kütahyaspor maçına uğurladı.


Hendek sizinle


Uğurlamada konuşan Başkan Babaoğlu, "Hendeksporumuzun değerli yöneticileri, hocaları ve futbolcularımız öncellikle başarılar dilerim. Allah'ın izniyle ilk maçınızda galibiyete ulaşarak sezon sonunda şampiyon olacaginizdan hiç şüpem yok bunu birlikte başarıcagiz. Yolunuz açık olsun. Hendekspor bu sehrin en degerli markasidir. Sizlere seviyoruz guveniyoruz inaniyoruz. Kalbimiz ve yuregimiz sizinle. Hendek sizinle" dedi.


Uğurlamanın ardindan kurban kesilerek hatira resmi çektirdikten sonra takım uğurlandi. - SAKARYA

Turgut Babaoğlu, KÜTAHYASPOR, Hendek, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 05:16 Kaynak: İHA
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