Son Dakika Haberleri: Başkan Babaoğlu, muhtarlarla bir araya geldi
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Başkan Babaoğlu, muhtarlarla bir araya geldi

2 saat önce

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Hendek Muhtarlar Derneği Başkanı Emin Kula ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Başkan Babaoğlu, muhtarlarla bir araya geldi, System.String[]

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Hendek Muhtarlar Derneği Başkanı Emin Kula ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.


Muhtarlara çok büyük önem verdiklerini söyleyen Başkan Turgut Babaoğlu, "Muhtarlarımız bizim için çok önemli. Muhtarlarımız mahallelerimizde bizim gözümüz ve kulağımız onlarla hep birlik içinde olacağız. Mahallelerimizde sorunlar ve eksiklikleri bize bildirerek hep birlikte çözüm bulmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bize iletilen her konuyla alakalı ekiplerimiz görevlendiriliyor. Planlı ve koordineli bir şekilde başlattığımız hizmet seferberliğimize en büyük çalışma ortağımız sizlersiniz. Vatandaşımızın her talebini dikkate alıyor, çalışma başlatıyoruz. Her zaman ifade ettiğimiz planlı ve koordineli çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kaynaklarımızı en iyi şekilde yerinde ve etkin kullanmak zorundayız. Hendek'i hep birlikte geleceğe taşıyoruz, birlikte inşa ediyoruz. Hamdolsun meclisimizle, muhtarlarımızla ve sivil toplum kuruluşlarımızla başta olmak üzere tüm kurumlarımızla uyum içindeyiz. Hendek bu yönüyle örnek oluyor" dedi.


Toplantıda muhtarlar mahallelerinde yaşanan sorunları tek tek aktarırken, Başkan Babaoğlu'da çözüm için ilgili birimlere talimat verdi. - SAKARYA

Turgut Babaoğlu, Hendek, Kula, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 04:39 Kaynak: İHA
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