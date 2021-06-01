Başkan Babaoğlu'ndan esnafa tam destek - Son Dakika

Kademeli normalleşme kapsamında açılan restoran, lokanta, kafeterya, pastane ve kahvehane gibi işyerleri Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'nun talimatıyla sabahın ilk saatlerinden itibaren dezenfekte edilmeye başlandı. Esnafta vatandaşta uygulamadan mutlu oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve bugün itibariyle başlayan kademeli normalleşme takvimi kapsamında işyerleri kapalı olan esnaf ve sanatkarlar işyerlerini sabahın erken saatlerinde açarak müşteri kabul etmeye başladı. Restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme içme yerleri başta olmak üzere kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler belirlenen kurallar çerçevesinde Pazar günü hariç sabah 07.00 ile akşam 21.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Açıklamanın ardından esnaf işyerini bugüne hazırlarken, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'da dün akşam sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Başkan Babaoğlu, "Yeni normalleşme kararlarına göre; işyerleri uzun zamandır kapalı olan esnaf ve sanatkarlarımız nihayet ekmek teknelerine kavuşuyor. Kahvehane, kafeterya, restoran ve lokanta gibi faaliyete başlayacak olan tüm işyerlerimizin dezenfekte işlemleri 1 Haziran Salı günü ekiplerimiz tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır. Sağlık ve umut dolu yarınlar için lütfen tedbiri elden asla bırakmayalım. Dükkanlarını açacak tüm esnafımıza bol kazançlar diliyorum. Haydi hayırlı işler" diye yazdı.

Başkan Babaoğlu'nun talimatı sonrasında belediye ekipleri bu sabah erken saatlerden itibaren dükkanını açan kahvehane, lokanta ve kafeteryalar başta olmak üzere tüm işyerlerini dezenfekte etmeye başladı. Esnaf uygulamadan dolayı son derece memnun olurken, vatandaşlarda verilen bu hizmet nedeniyle Başkan Turgut Babaoğlu'na teşekkür etti. Ekipler tüm işyerlerinde dezenfektan harekatına başladı ve çalışmalarını sürdürüyor. Alınan kararların bir kez daha hayırlı olmasını dileyen Başkan Turgut Babaoğlu, "Salgın nedeniyle ülkece çok zor zamanlardan geçtik, geçiyoruz. Azalan vaka sayılarının artan bugün ekmek teknelerine kavuşan esnafımız gibi bizde çok sevinçliyiz. Esnafımızın, vatandaşımızın yanında olmaya hep birlikte güçlü bir şekilde zor günlerin üstesinden gelmeye devam edeceğiz. Tedbiri elden bırakmayalım. Esnafımızın bereketi ve müşterisi bol olsun" şeklinde konuştu. - SAKARYA