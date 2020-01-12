Başkan Babaoğlu'ndan gece çalışan kar timine jest - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Babaoğlu'ndan gece çalışan kar timine jest - Son Dakika

Başkan Babaoğlu'ndan gece çalışan kar timine jest

6 saat önce

Dikmen Mahallesi'nde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını yerinde inceleyen Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, personele pide ve ayran ikram etti.

Başkan Babaoğlu'ndan gece çalışan kar timine jest, System.String[]

Dikmen Mahallesi'nde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını yerinde inceleyen Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, personele pide ve ayran ikram etti.


Hendek Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan kar ve buzla mücadele timi, yaklaşık 10 gündür 24 saat mesai gözetmeksizin görevini sürdürüyor. Ekiplerin çalışmalarını takip eden Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, önceki akşam Dikmen Mahallesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi. Gecenin ilerleyen saatlerinde kar küreme ve tuzlama çalışması yapan ekibi ziyaret eden Babaoğlu, personeller için yaptırdığı pide ve ayranları ikram etti. Babaoğlu'nun jesti karşısında mutlu olan personeller, kısa bir molanın ardından çalışmalarını sabahın ilk ışıklarına kadar sürdürdü.


Çalışmaları değerlendiren Başkan Babaoğlu, "Karla mücadele kapsamında hazırlıklarımızı günler öncesinden yapmıştık. Yaklaşık 10 gündür Yeniyayla, Kurtuluş, Aksu ve Dikmen mahallelerimizde etkili olan kar yağışı sonrasında ekiplerimiz vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için aralıksız göreve başladı. Bu gece de yoğun mesai harcayan ekiplerimizle birlikteyiz. Küçük bir ikramla çalışma arkadaşlarımızla moral vermek istedim. Biz büyük bir aileyiz. Hendek için tüm ekiplerimiz çok çalışıyor. Karla mücadele timimiz çalışmalarına ara vermeden edecek" dedi. - SAKARYA

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Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 03:01 Kaynak: İHA
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