Başkan Babaoğlu'nun ara tatil sürprizi yüzleri güldürdü

Hendek Belediyesi tarafından, 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili olan 18-22 Kasım'da hazırlanan ara tatil etkinliklerinde yüzlerce öğrenci dolu dolu bir hafta geçirdi.



Karnesiz ilk ara tatilde etkinlikler kapsamında öğrenciler Hendek Gençlik Merkezi (HGM) yüzme havuzunda keyifli bir hafta geçirirken, düzenlenen sinema günlerinde 10 ayrı gösterim büyük ilgi çekti. Ayrıca öğrenciler için Hendek Atatürk Kapalı spor salonu bahçesinde 2 boyunca Çocuk Şenliği düzenlendi. Trambolin ve çeşitli şişme oyun gruplarında çocuklar gönüllerince eğlenirken, çocuk şarkılarıyla yapılan dans oyunu, yüz boyama etkinliği, palyaço ve kostüm karakterler şenliğe renk kattı. Etkinlik kapsamında miniklere balon, patlamış mısır ve pamuk şeker dağıtıldı. Çocuk şenliği etkinliğin son gününde Yeşilyurt mahallesinde devam etti.



Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza büyük kıymet verdiklerini anlatan Babaoğlu, "Evlatlarımızın ve gençlerimizin yüzünün gülmesi, mutlu olmaları, sosyal ve kültürel aktivitelerde yer almaları bizleri çok mutlu ediyor. Onların sevinciyle bizlerde büyük moral buluyoruz" dedi. - SAKARYA