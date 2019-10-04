Başkan Babaoğlu'nun teyzesi son yolculuğuna uğurlandı

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'nun 83 yaşındaki teyzesi Ruhinaz Kayol, dün akşam saatlerinde kaldırıldığı Hendek Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.



Başkan Babaoğlu ve ailesi, Kemaliye Mahallesinde bulunan baba ocağında taziyeleri kabul etti. Vefat eden 83 yaşındaki Ruhinaz Kayol, Hendek Merkez Büyük camiinde Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından İkbaliye Mahallesi aile kabristanlığında dualarla toprağa verildi. Cenazeye Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, BBP İl Başkanı Cemal Can, siyasi partilerin ilçe başkanları ve yönetimleri, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri, Hendek spor ve diğer spor kulüplerinin yönetim ve sporcuları, muhtarlar, bürokratlar, belediye daire müdürleri ve personelleri, Babaoğlu ve Kayol ailesinin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - SAKARYA