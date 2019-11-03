Son Dakika Haberleri: Başkan Babaoğlu: "Sakaryasporumuzun aldığı galibiyet hepimizi sevince boğdu"
Son Dakika Spor Başkan Babaoğlu: 'Sakaryasporumuzun aldığı galibiyet hepimizi sevince boğdu'

Başkan Babaoğlu: "Sakaryasporumuzun aldığı galibiyet hepimizi sevince boğdu"

7 saat önce

Sakaryaspor'un, Vanspor karşısında aldığı 4-2'lik galibiyet sonrasında açıklamalarda bulunan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, "Yeni Sakarya Atatürk Stadyumunda Sakaryasporumuz aldığı 4-2'lik galibiyetle hepimizi sevince boğdu" dedi.

Başkan Babaoğlu:

Sakaryaspor'un, Vanspor karşısında aldığı 4-2'lik galibiyet sonrasında açıklamalarda bulunan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, "Yeni Sakarya Atatürk Stadyumunda Sakaryasporumuz aldığı 4-2'lik galibiyetle hepimizi sevince boğdu" dedi.


Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Sakaryaspor'un sahasında karşılaştığı ve 4-2'lik galibiyetle ayrıldığı maç sonrasında açıklamalarda bulundu. Galibiyet nedeniyle taraftarı sevince boğan futbolcu ve teknik ekibi tebrik eden Babaoğlu, "Yeni Sakarya Atatürk Stadyumunda Sakaryasporumuz aldığı 4-2'lik galibiyetle hepimizi sevince boğdu. Şanlı Sakaryamıza şampiyonluk yakışır. Her zaman her yerde hep destek, tam destek. Sakaryasporumuza sonuna kadar güveniyoruz. Biz her zaman elimizden geldiği kadar desteklemeye devam edeceğiz. Sakaryasporumuzu, taraftarımızı, yeşil-siyahımızı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Sakaryaspor'un yeri süper ligdir. Taraftarın coşkusu, şehrimizin adı buna layıktır. Bugün aldığı galibiyet nedeniyle taraftarı sevince boğan futbolcularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ederim" dedi. - SAKARYA

Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 04:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Avrupa liglerinde forma giyen Türk futbolcuların performansları göz doldurdu
Ali Koç, Kayserispor maçında heyecandan yerinde duramadı! Maçtan sonra Jahovic ile Veysel Sarı birbirine girdi! Çağlar kilidi açtı, Leicester kazandı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2019 23:23:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Babaoğlu: "Sakaryasporumuzun aldığı galibiyet hepimizi sevince boğdu"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]