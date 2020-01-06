Başkan Babaoğlu taraftarlarla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Başkan Babaoğlu taraftarlarla buluştu - Son Dakika

Başkan Babaoğlu taraftarlarla buluştu

6 saat önce

Sakaryaspor'un 54. kuruluş yıldönümüne özel olarak yaptırılan forma kampanyasına destek veren Hendekli Tatangalarla, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu biraraya geldi.

Başkan Babaoğlu taraftarlarla buluştu, System.String[]

Sakaryaspor'un 54. kuruluş yıldönümüne özel olarak yaptırılan forma kampanyasına destek veren Hendekli Tatangalarla, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu biraraya geldi.


Tatangalar Hendek Sorumlusu Selman Özkılınç öncülüğünde 54. yıl özel formasından satın alan Tatangalar, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu ile bir araya geldi. Buluşmada Belediye Başkan Yardımcıları Hüdaverdi Bahadır ve Fatih Öztürk, Hendek Belediyesi MHP Grup Başkanvekili Yaşar Aygüneş, Sakaryaspor Yönetim Kurulu üyesi Sercan Erkan ve taraftarlar yer aldı. Başkan Babaoğlu Sakaryaspor'a her zaman tam destek verdiklerini ifade ederek, "54.yıl özel olarak yaptırılan formalardan şahsım ve belediye başkan yardımcılarım birer adet alarak destek verdik. Ayrıca iş adamlarına teslim edilmek üzere toplamda 54 forma sözü verdik. Hendek olarak destek yolunda öncülük etmiş oluyoruz. Şanlı Sakaryasporumuz için Hendek olarak desteğimiz her zaman sürecek" dedi.


Taraftarın önemine değinen Başkan Babaoğlu, "Tatangalar Sakaryasporumuza verdiği destekle tüm Türkiye'ye örnek olmuştur. Yağmurda çamurda, karda kışta Sakaryasporumuzun yanında olan, bu desteğiyle tüm kulüpleri kıskandıran taraftarlarımızla gurur duyuyoruz" diye konuştu. - SAKARYA

Hendek Belediyesi, Turgut Babaoğlu, Fatih Öztürk, Sakaryaspor, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 05:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ankara'da okullar tatil mi? Vali Şahin'den açıklama geldi
TEM'de trafik kazası! Edirne istikameti bir süre trafiğe kapandı Rus savaş gemisi, İstanbul Boğazı'nda kıyıya sürüklendi İstanbul'da sağanak etkili oldu! Sabah trafiğinde yoğunluk yaşandı

Son Dakika Haberleri
00:06 Video | Üsküdar ve Balat'ta denizden haç çıkarma töreni: Bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi - Son Dakika Haber
23:57 Uçan çatı karşı apartmana ok gibi saplandı - Son Dakika Haber
23:54 Irak Başbakanı yabancı askerlerin çekilmesi konusunda ABD Büyükelçisi ile görüştü - Son Dakika Haber
23:45 Video | Üsküdar ve Balat'ta denizden haç çıkarma töreni: Bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi - Son Dakika Haber
23:29 "Kudüs şairi" Mehmet Akif İnan, memleketi Şanlıurfa'da anıldı - Son Dakika Haber
23:29 Ankara'da okullar tatil mi? Vali Şahin'den açıklama geldi - Son Dakika Haber
23:15 Washington Post: Süleymani suikastının arkasında Pompeo var - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2020 00:11:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Babaoğlu taraftarlarla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]