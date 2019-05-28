Son Dakika Haberleri: Başkan Babar ülkücü şehitleri andı
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Başkan Babar ülkücü şehitleri andı

2 saat önce

Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı (TÜRKAV) Adıyaman Başkanı Yusuf Babar, ülkücü şehitlerini anarak açıklamalarda bulundu.

Başkan Babar ülkücü şehitleri andı, System.String[]
Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı (TÜRKAV) Adıyaman Başkanı Yusuf Babar, ülkücü şehitlerini anarak açıklamalarda bulundu.

Bütün ülkücü şehitleri andıklarını söyleyen Başkan Babar, "4 Ocak 1968 Bir Ramazan ayı akşamı iftardan sonra kızıl komünistler tarafından şehit edilen ilk kınalı kuzu Ruhi Kılıçkıran'dan, 20 Şubat 2015 günü, vatan haini teröristlerce şehit edilen Fırat Yılmaz Çakıroğlu'na, ülkücü şehitlerimiz bizlerin en gururlu hatıraları, kapanmayan kutsal yaralarımızdır. TÜRKAV olarak, devletin asil evlatları olan, vatanını, bayrağını yüce dini İslam'ı ve Kuranını karşılıksız seven ülkücü şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Rabbim mekanlarını cennet etsin, sevenlerin gönlünde sevilenler ölümsüzdür" diye konuştu. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:03 Kaynak: İHA
Türkiye, Adıyaman, Güncel
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