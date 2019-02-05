Son Dakika Haberleri: Başkan Babaş, Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Başkan Babaş, Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

32 dakika önce

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Beyçelebi Mahallesi sakinleriyle Bisiklet Yolu Doğa Kafe'de vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Babaş, Vatandaşlarla Bir Araya Geldi, System.String[]
Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Beyçelebi Mahallesi sakinleriyle Bisiklet Yolu Doğa Kafe'de vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Kastamonu Merkez İlçe Başkanı Faruk Özdemir ile birlikte Beyçelebi Mahallesinde mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Burada vatandaşların istek ve taleplerini dinleyen Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, "Hakkımızda çıkan dedikoduların asılsız olduğunu aslında en iyi vatandaş biliyor. Meyve veren ağaç taşlanır, hamdolsun biz de bir şeyler yapıyoruz demek ki bize de iftira atıyorlar. Keşke gerçek sebepler bulabilseler ve bunun üzerinde eleştirseler ama olsun ben kimseye aldırmadan işime bakıyorum. Onlar konuşsun biz yapalım" dedi.

Kastamonu'nun, hükümetin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nezdinde yerinin çok farklı olduğuna dikkat çeken Başkan Babaş, "Sayın Cumhurbaşkanımız bizim her zaman arkamızda ve en büyük destekçimiz. Bakın Kırık Barajı benim ve bizim şahsi gayretlerimizle yapılıyor ve yatırımında en ufak bir aksama yok. Zamanında yetişecek" diye konuştu.

"Kastamonu'ya bakarken, 'eski Kastamonu ve yeni Kastamonu' olarak bakmamız gerekiyor" diyen Başkan Babaş, "Eski Kastamonu'da ne yapmışız bir bakalım, kaç tarihi konağımızı restore etmişiz, sokak iyileştirmesi yapmış mıyız, eski Kastamonu'nun hayat bulması için, ama o dokuyu bozmadan aslına uygun hayat bulması için neler yapmışız buna bakmak lazım. Biz yüzlerce konak restore ettik ve bir o kadarından fazlasını da programa dahil etmişken bize tarihi dokuyu bozuyor diyenlere en büyük cevabı yine Kastamonu halkı verecektir" şeklinde konuştu.

Yeni Kastamonu'nun Candaroğulları, Kuzeykent, Tosya yolu gibi mahalleler olduğunu söyleyen Başkan Babaş, "Buraların imar planları bizden çok önce yapılmış planlar ve ben hiçbirine dokunmadım, tabi ben de planlamayı doğru bulduğum için dokunmadım aynen uyguladım ama bu imar planları benim dönemimin değil" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:30 Kaynak: İHA

Tahsin Babaş, Kastamonu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji, Vatandaşları Fırtınaya Karşı Uyardı! Kuvvetli Şekilde Geliyor Belediye Bedava Bez Torba Dağıttı, Vatandaşlar Birbirini Ezdi

Sığınma Evlerindeki Kadınlar, Seçimlerde Oy Kullanamayacak Metrobüste Astronot Kıyafeti Giyen Vatandaş Görenleri Şaşkına Çevirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 16:02:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Babaş, Vatandaşlarla Bir Araya Geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]