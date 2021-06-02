Üye Girişi
Başkan Bağlamış, "Desteklerin pandemi bitene kadar uzatılması büyüme sürecine katkı sağlayacaktır" - Son Dakika

Başkan Bağlamış, "Desteklerin pandemi bitene kadar uzatılması büyüme sürecine katkı sağlayacaktır"

02.06.2021 17:42
Başkan Bağlamış,

Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 büyümesinin memnuniyet verici olduğunu belirtirken, "Büyüme rakamlarındaki pozitif görünümün yılın geri kalanında da devamı için pandemiden etkilenen sektörlere desteğin sürmesi ve...

Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 büyümesinin memnuniyet verici olduğunu belirtirken, "Büyüme rakamlarındaki pozitif görünümün yılın geri kalanında da devamı için pandemiden etkilenen sektörlere desteğin sürmesi ve tarım ve hayvancılıkta en önemli maliyet olan gübre mazot,yem gibi girdi maliyetlerinin düşürülmesi en büyük beklentimizdir" dedi.

Başkan Bağlamış, Pandemi sürecinde tarımın ve gıdanın önemi bir kez daha ortaya çıktığını belirterek; " Çiftçiler, tarımda çalışanlar, gıda üreticileri, tıpkı sağlık çalışanları gibi 24 saat boyunca işlerinin başında oldular. Sokağa çıkma yasağı olsa bile tarlada, bağda, bahçede, ahırda üretime devam ediyor. Bu üretim sayesinde tarım sektörü yüzde 7 büyüdü. Ancak şu bir gerçek ki Pandemi süreci, aynı zamanda maliyetlerin artmasına da neden olmuştur. Tarımda önemli girdilerde yaşanan fiyat dalgalanmaları ve istikrarsızlık üreticinin zarar etmesine neden olmaktadır. Sürdürülebilir ve devamlı büyüme için girdi maliyetlerinde düzenleme ve fiyat istikrarı şart olmuştur. Bu büyümenin sürekliliğini sağlamak adına hükümetimizden beklentimiz girdi maliyetleri için üreticilere destek verilmesi ve

düzenleme yapılmasıdır. GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, bu yılın birinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla zincirlenmiş hacim endeksi olarak, tarım sektörü yüzde 7,5 ve hizmetler sektörü ise yüzde 5,9

oranında büyüme başarısı kaydetmiştir.

Bu vesileyle, öncelikle bu büyümeyi sağlayan çiftçimize, tüccarımıza, sanayicilerimize, üreticilerimize

ve çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. "Büyümenin devamı için desteklerin arttırılarak sürmesi şart"

Ülkemizde ve tüm Dünya'da Salgının yol açtığı ağır koşullar nedeniyle bir takım belirsizlikler halen varlığını sürdürse de Türk ekonomisi için 2021 yılının, 'toparlanma yılı' olacağını ümit ediyoruz. Ancak büyüme trendinin devamını sağlamak, hiç kuşkusuz tüm sektörlere yönelik alınacak yeni destek kararlarıyla mümkündür. Bunun yanı sıra Meclise gelen matrah ve stok affı düzenlemesi ile borç yapılandırmasına ilişkin düzenlemelerle, stopaj ve KDV indirimlerinin de pandemi son buluncaya kadar uzatılması, büyüme sürecine katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Başkan Bağlamış, Kovid-19'un başladığı ilk günden itibaren TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile devamlı istişare içinde olduklarını belirterek ;

"Bu dönemde tarım kredileri faizsiz ertelendi, üreticilerin ayakta kalmaları için destekleme ödemeleri erkene çekildi ve geleneksel şekilde hayvansal, bitkisel üretim yapan işletmelere faizsiz kredi temin edildi, lisanslı depoların 2020'de süresi dolan lisansları 1 yıl daha uzatıldı. Biz yerelden üyelerimizden aldığımız talepleri ve çözüm önerilerini gerek Birliğimiz gerek Kamu kurum ve kuruluşlarımızla paylaşarak hızla çözüm üretmeye çalışıyoruz." dedi. Özetleyecek olursak; tarımda sağlanan büyüme elbette çok önemlidir. Türkiye potansiyelini doğru kullandığında tarım ve gıda sektörü ekonominin lokomotifi olur. Ancak Sürdürülebilir ve istikrarlı büyüme için Tarımsal alanda Girdi maliyetlerinin düzenlenmesi, Tarım ve hayvancılık sektörünün desteklenmesi ve desteklerinde artırılması ülkemiz için olmazsa olmaz bir gerçektir." dedi. - KAYSERİ

Kayseri, Pandemi, Türkiye, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Bağlamış, 'Desteklerin pandemi bitene kadar uzatılması büyüme sürecine katkı sağlayacaktır' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

İzmir'de bıçaklı saldırgan, engelli memuru rehin aldı! Kentte hareketli anlar İzmir'de bıçaklı saldırgan, engelli memuru rehin aldı! Kentte hareketli anlar Elon Musk, yaptığı paylaşımlarla anlaşmayı bozdu Elon Musk, yaptığı paylaşımlarla anlaşmayı bozdu Fatih Terim'in yeni yardımcıları belli oldu! Selçuk İnan ve Necati Ateş kulübede olacak Fatih Terim'in yeni yardımcıları belli oldu! Selçuk İnan ve Necati Ateş kulübede olacak İşte yılın ilk 5 ayında Türkiye'de en çok satan otomobil markaları İşte yılın ilk 5 ayında Türkiye'de en çok satan otomobil markaları Musa Orhan'a hakaretten Ezgi Mola'ya 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava Musa Orhan'a hakaretten Ezgi Mola'ya 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava Üç büyüklerin peşinde olduğu Fatih Kurucuk, Hatayspor'la anlaştı Üç büyüklerin peşinde olduğu Fatih Kurucuk, Hatayspor'la anlaştı Merkez Bankası Başkanı'nın faiz mesajı dikkat çekti: Piyasalardaki erken gevşeme beklentisi ortadan kalkmalı Merkez Bankası Başkanı'nın faiz mesajı dikkat çekti: Piyasalardaki erken gevşeme beklentisi ortadan kalkmalı Ünlü manken Tuğçe Aral'dan dikkat çeken Bafetimbi Gomis paylaşımı: Tebrik ederim kardeşim Ünlü manken Tuğçe Aral'dan dikkat çeken Bafetimbi Gomis paylaşımı: Tebrik ederim kardeşim

Son Dakika Haberleri
17:52 Yeni sezon forması belli oldu! Fenerbahçe taraftarı çok beğendi
17:43 İzmir'de bıçaklı saldırgan, engelli memuru rehin aldı! Kentte hareketli anlar
17:24 Altın uçuşa geçti! Kilogramı 524 bin liradan işlem görüyor
17:21 Kenan Sofuoğlu'ndan milletvekilliği itirafları geldi! Berat Albayrak'la ilgili ilk kez konuştu
17:12 Elon Musk, yaptığı paylaşımlarla anlaşmayı bozdu
17:11 Hollywood'a ilham olan 5 anime! Bir tanesi tamamen kopyalanmış
17:04 Fatih Terim'in yeni yardımcıları belli oldu! Selçuk İnan ve Necati Ateş kulübede olacak
17:03 Normalleşme adımlarının ardından ilk kez toplandı: Bilim Kurulunun gündeminde 3 başlık var!
16:36 Jose Sosa'dan Trabzonspor'a haber: Hata yapmışım, beni geri alın
16:28 Son dakika: Kutlu Adalı cinayeti ile ilgili mahkemeye çıkarılan Atilla Peker, adli kontrolle serbest bırakıldı
Yeni sezon forması belli oldu! Fenerbahçe taraftarı çok beğendi Yeni sezon forması belli oldu! Fenerbahçe taraftarı çok beğendi         
17:52
Hobisiydi gelir kapısı oldu! Böğürtlenden 150 bin lira kazanacak Hobisiydi gelir kapısı oldu! Böğürtlenden 150 bin lira kazanacak         
17:40
Hollywood'a ilham olan 5 anime! Bir tanesi tamamen kopyalanmış Hollywood'a ilham olan 5 anime! Bir tanesi tamamen kopyalanmış         
17:11
Normalleşme adımlarının ardından ilk kez toplandı: Bilim Kurulunun gündeminde 3 başlık var! Normalleşme adımlarının ardından ilk kez toplandı: Bilim Kurulunun gündeminde 3 başlık var!         
17:03
Jose Sosa'dan Trabzonspor'a haber: Hata yapmışım, beni geri alın Jose Sosa'dan Trabzonspor'a haber: Hata yapmışım, beni geri alın         
16:36
Sedat Peker'in Suriye iddiasına SADAT'tan yanıt geldi! Masada su bardağı çay ve tatlı tabağı detayı dikkat çekti Sedat Peker'in Suriye iddiasına SADAT'tan yanıt geldi! Masada su bardağı çay ve tatlı tabağı detayı dikkat çekti         
15:47
"İstediğimle yatarım" diyen eşini öldüren adam, mahkemede hüngür hüngür ağladı         
15:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasındaki saatin Atatürk'ün vefat zamanını gösterdiği ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasındaki saatin Atatürk'ün vefat zamanını gösterdiği ortaya çıktı         
14:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuk olduğu canlı yayına o soru damga vurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuk olduğu canlı yayına o soru damga vurdu!         
13:56
Feci kazada ayağı koptu! Vatandaşlar kanlar içindeki gence acı gerçeği söyleyemedi Feci kazada ayağı koptu! Vatandaşlar kanlar içindeki gence acı gerçeği söyleyemedi         
13:40
İran'ın en büyük savaş gemisi battı İran'ın en büyük savaş gemisi battı         
11:42
Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor         
11:23
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafı ilk beğenenlerde biri oldu Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafı ilk beğenenlerde biri oldu         
11:12
Cono kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydu Cono kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydu         
11:03
"İlişki sırası bendeydi" diyerek evli sevgilisini öldüren kadına, müebbet hapis talebi         
10:17
Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen imama sahip çıkan biri var: Bu yüzyılda yetişen en kıymetli alimlerden Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen imama sahip çıkan biri var: Bu yüzyılda yetişen en kıymetli alimlerden         
09:49
İtfaiye aracı kullanan 3 kadının görüntüsü Twitter'da gündem oldu İtfaiye aracı kullanan 3 kadının görüntüsü Twitter'da gündem oldu         
09:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2021 17:57:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Bağlamış, "Desteklerin pandemi bitene kadar uzatılması büyüme sürecine katkı sağlayacaktır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement