Başkan Bağlamış: "Tarımdaki büyüme sevindirdi" - Son Dakika

Kayseri Ticaret Borası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı ikinci çeyrek ekonomik büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Başkan Bağlamış, korona virüs nedeniyle pandemi önlemlerinin üst seviyede alındığı Nisan, Mayıs, Haziran aylarını kapsayan ikinci 3 aylık dönemi gösteren Gayri Safi Yurtiçi Hasıla verilerinin tarımın önemini bir kere daha ortaya koyduğunu belirtti. Yılın ilk 3 ayında yüzde 4.4 büyüme gösteren ekonominin, ikinci 3 ayda yüzde 9.9 küçüldüğünü kaydeden Başkan Bağlamış, Ekonominin yüzde 70'e yakınını oluşturan hizmetler sektörünün ikinci çeyrekte yüzde 25 küçüldüğünü, ekonomide ağırlığı yüzde 20 civarında olan sanayinin yüzde 16.5 küçüldüğünü, zor dönemlerin sektörü tarımın bu dönem yüzde 4 büyüme gerçekleştirdiğini vurguladı. Başkan Bağlamış, "Geçmişte yaşanan küçülme dönemlerinde de tarım sektörü büyüyerek küçülmeyi frenlemiştir. Rakamlara bakıldığında tarım yüzde 4'lük büyüme ile daralan ekonominin küçülme oranını tek hanede tutmuştur" dedi.

Pandeminin etkili olduğu ikinci 3 aylık dönemde, ekonomide rekor küçülme olmasına rağmen üreticinin üretimden vazgeçmediğini kaydeden Başkan Bağlamış, "Üreticilerimiz yine ciddi sorumluluklar ve riskler alarak üretime devam etmiştir. Bu zor dönemlerde elini taşın altına koyan, üretimden asla vazgeçmeyen üreticilerimize bir kez daha minnettarız" dedi. Geçen yılın aynı döneminde tarımın yüzde 4.6 büyüdüğüne dikkat çeken Bağlamış, geçen yıla göre kan kaybeden tarımın doğru ve zamanında desteklemelerle ayakta tutulması gerektiğini ifade etti. Son dönemde kredi yükünü rekor düzeyde artırmak zorunda kalan tarım sektörünün, özellikle sanayiye girdi sağladığı ürünlerde ciddi zararlara uğrayabileceği uyarısında bulunan Bağlamış, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Tarımsal üretimin devam ettirilebilmesi için acilen alınması gereken önlemler olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz. 2020 yılı destekleme ödemelerinin tamamı acilen yapılmalı, ilave destekler sağlanmalıdır. Tarım sektörüne sıfır reel faizli ve kolay erişilebilir kredi imkanı tanınmalıdır. Sektörün tüm tedarik ihtiyaçları sübvanse edilmelidir. SGK, Bağ-Kur ve vergi gibi kamuya yapılan ödemeler 2021 yılı sonuna kadar ertelenmelidir. Tarımsal ihracatın artırılması için ise havayolu kargo ücretleri ucuzlatılmalıdır." - KAYSERİ