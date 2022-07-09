BAŞKAN BAHADIR, BAHÇELİEVLER'DE KURBAN KESİM ALANINI DENETLEDİ - Son Dakika
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BAŞKAN BAHADIR, BAHÇELİEVLER'DE KURBAN KESİM ALANINI DENETLEDİ

09.07.2022 16:20

Kurban Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlar bayram namazının hemen ardından kurbanlarını kesmek için tahsis edilen alanlarda toplandı.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlar bayram namazının hemen ardından kurbanlarını kesmek için tahsis edilen alanlarda toplandı. Bahçelievler Belediyesi'nin hizmete sunduğu Çobançeşme Kurban Kesim Alanı'na gelen vatandaşlar kendilerine verilen randevu ile sıra beklemeden kurban kesme işlemini yerine getirdi. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır da kurban satış ve kesim alanını denetleyip vatandaşlar ile bayramlaştı.

BİR KURBAN 15 DAKİKA İÇERİSİNDE KESİLEREK PARÇALARA AYRILIYOR

Çobançeşme Kurban Kesim Alanı ile ilgili belediyeden yapılan yazılı açıklamada aşağıdaki bilgilere yer verildi:

'Günlük 250 büyükbaş ve 1000 küçükbaş kurban kesim kapasitesi bulunun alanda bir kurban 15 dakika içerisinde kesilerek parçalara ayrılıyor. Hijyenik koşullar gözetilerek hizmet verilen kurban kesim alanında 50 usta kasap ve yardımcıları görev alıyor. Kesilen kurbanlıklar hijyenik poşetler içerisinde vatandaşlara teslim ediliyor. Ayrıca Bahçelievler Belediyesi'nin ilgili birimleri kurban kesim süresi boyunca alanın düzeni ve temizliği görevini aralıksız sürdürüyor. Alanda vatandaşların kurban kesim sıralarını beklerken dinlenebileceği ikram alanları, araçları için otopark alanı da yer alıyor.'

'BU BAYRAMDA DA EKİPLERİMİZLE GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ'

Bayramın ilk günü Bahçelievler'de Kurban satış ve kesim alanlarını denetleyen Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır alanda kurban ibadetini yerine getiren vatandaşlarla bayramlaştı. Geçen yıllarda Kurban Bayramı'nı pandeminin gölgesinde buruk geçirildiğini belirten Başkan Bahadır, bu yıl normalleşmenin de gelmesiyle daha iyi şartlarda bir bayram yaşandığını belirtti. Başkan Bahadır, 'Bahçelievler'deki komşularımızın huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmesi için bu bayramda da ekiplerimizle görevimizin başındayız. Herkesin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum' ifadelerine yer verdi.

YORUMLAR
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Mersin Büyükşehir Belediyesi 30 Noktada Vatandaşlara Kesim Hizmeti Veriyor Mersin Büyükşehir Belediyesi 30 Noktada Vatandaşlara Kesim Hizmeti Veriyor Araban'da bayramlaşma programı düzenlendi Araban'da bayramlaşma programı düzenlendi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel BAŞKAN BAHADIR, BAHÇELİEVLER'DE KURBAN KESİM ALANINI DENETLEDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: BAŞKAN BAHADIR, BAHÇELİEVLER'DE KURBAN KESİM ALANINI DENETLEDİ - Son Dakika
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