Başkan Bahadır'dan AVM'deki 'kaçak standa' müdahale - Son Dakika
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Başkan Bahadır'dan AVM'deki 'kaçak standa' müdahale

29.03.2022 18:03

Başkan Bahadır'dan AVM'deki 'kaçak standa' müdahale Bahçelievler'de AVM'de yasadışı diş bakımı yaptığı belirlenen standı belediye tarafından kaldırıldı Başkan Dr.

Başkan Bahadır'dan AVM'deki 'kaçak standa' müdahale

Bahçelievler'de AVM'de yasadışı diş bakımı yaptığı belirlenen standı belediye tarafından kaldırıldı

Başkan Dr. Bahadır: "Bunların yaptığı şarlatanlık, tıp eğitimi olmadan hekimlik yapmaya çalışmışlar"

İSTANBUL - Bahçelievler Belediyesi zabıta ekipleri, Metroport AVM'de yasadışı diş bakımı yaptığı belirlenen standı kaldırdı. Kaçak diş tedavi standına ilişkin açıklama yapan Başkan Dr. Hakan Bahadır, "Bunların yaptığı şarlatanlık. Tıp eğitimi olmadan hekimlik yapmaya çalışmışlar. Olaya müdahil olarak standı kaldırdık. AVM yetkilileri hakkında da gerekli işlemler başlatıldı" dedi.

Bahçelievler Belediyesi zabıta ekipleri, Metroport AVM'de yasadışı diş bakımı yaptığı belirlenen standı kaldırdı. Edinilen bilgiye göre; AVM'de annesiyle birlikte dolaşan bir diş hekimi öğrencisi, kurulan stantta yabancı uyruklu kişinin diş beyazlatma yaptığı ve ağız içi bakım yaptığını fark etti. Tıp kanununa göre, ağız içine sadece doktorların ve diş hekimlerin müdahale edebileceğini belirten Diş hekimliği öğrencisi stanttakilerden belgelerini sordu. Buna sinirlenen stanttaki görevliler genç kıza tepki göstererek görüntü çektiği telefonuna el koymak istedi.

Güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle yatışan olayı sosyal medya hesabından paylaşan diş hekimliği öğrencisi genç kız, durumu yetkililere bildirdi.

Genç kızın tweetini gören Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır harekete geçti. Durumu ilçe sağlık müdürlüğü ekipleriyle de paylaşan Başkan Bahadır, belediye zabıta ekiplerinin de harekete geçmesi talimatını verdi. Gerekli incelemelerin ardından yasadışı olduğu tespit edilen stant zabıta ekipleri tarafından kaldırıldı.

Stant kaldırıldı, AVM yetkilileri hakkında inceleme başlatıldı

Duruma ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Bahadır, "Bir diş hekimi arkadaşım, genç meslektaşımızın tweetini bana atmıştı. Olaya baktığımda tatsız bir olay olduğunu gördük. Hemen ilgili birimlerimize ve ilçe sağlık müdürlüğümüze haber verdik. Gerekli incelemelerin ardından bu stant kaldırıldı. AVM yetkilileri hakkında da gerekli işlemler başladı. Üzücü olan TIP Kanununa göre; ağız içine doktor, tabip veya diş hekimleri bakabiliyor. Diş teknikerleri bile ağız içine işlem yapamazlar. Genç meslektaşımızı da arayıp konuştum. Hem yaptıkları yanlış, hem de itiş kakış. Müdahil olduk olaya. Arkadaşlarımız, ilçe sağlık müdürlüğümüz ve emniyet tarafından gerekli incelemeler başlattı. Vatandaşların sağlığı bizlere emanet" dedi.

Stantta duran kişinin yabancı uyruklu olduğunu sözlerine ekleyen başkan Bahadır, "Emniyet gerekli çalışmayı yapıyor. AVM'nin dikkatli olması gerekirdi. AVM diş macunu tanıtımı falan diyor. Ama bunların yaptığı şarlatanlık. Tıp eğitimi olmadan hekimlik yapmaya çalışmışlar. Tavsiyem, diş hekimi doktor dışında kimseye müdahale yaptırmasınlar" diye konuştu.

Başkan Bahadır'dan AVM'deki 'kaçak standa' müdahale
Başkan Bahadır'dan AVM'deki 'kaçak standa' müdahale
Başkan Bahadır'dan AVM'deki 'kaçak standa' müdahale

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Hakan Bahadır, Bahçelievler, Diş Hekimi, Zabıta, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Başkan Bahadır'dan AVM'deki 'kaçak standa' müdahale - Son Dakika


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