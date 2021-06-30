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Başkan Bahadır, LGS'de Türkiye birincisini makamında ağırladı - Son Dakika

Başkan Bahadır, LGS'de Türkiye birincisini makamında ağırladı

30.06.2021 17:33

Başkan Bahadır, LGS'de Türkiye birincisini makamında ağırladı Bahçelievler'den LGS'de birinci çıkan Mehmet Akif Demirel'i Başkan Bahadır ödüllendirdi Bahçelievler Belediye Başkanı Dr.

Başkan Bahadır, LGS'de Türkiye birincisini makamında ağırladı

Bahçelievler'den LGS'de birinci çıkan Mehmet Akif Demirel'i Başkan Bahadır ödüllendirdi

İSTANBUL - Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Liselere Geçiş Sınavı'nda tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye birincisi olan Mehmet Akif Demirel'i makamında ağırlayarak ödüllendirdi. Başkan birinci olan öğrenciye Cumhuriyet altın hediye etti.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen LGS sınavın sonuçları açıklandı. Sınavda 36 farklı ilden 97 öğrenci tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan aldı.

Bahçelievler'de özel bir okulda Mehmet Akif Demirel de tüm soruları doğru cevaplayarak, 500 tam puan aldı ve LGS birincileri arasına adını yazdırdı. Demirel ve ailesini makamında ağırlayan Başkan Bahadır, birinci olan öğrenciye Cumhuriyet altın hediye etti. Ayrıca öğrenci ve ailesiyle beraber öğretmenlerini de çalışmalarından dolayı tebrik etti.

"Bahçelievler'den Türkiye şampiyonu çıkması bizi çok mutlu etti"

Türkiye birincisi olarak Bahçelievler'e gurur yaşatan öğrenci Demirel'e bu başarılarından dolayı tebrik eden Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "LGS açıklandı, Türkiye'de 97 kişi 90 sorunun 90'ının yaparak tam puan aldı. Birincilerden bir tanesi Bahçelievler İlçemizden çıktı. Mehmet Akif tam puan aldı. Şu anda ailesinden annesi Ayşegül hanımı, babası Fatih Bey, Okul Müdürü ve Milli Eğitim Müdürünü ağırlıyorum. Bahçelievler'den Türkiye şampiyonu çıkması bizi çok mutlu etti. Üniversite hayatında da yüksek lisans mastar yapacak. Başarılı olacağına inanıyorum. Ben başta İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Emin Çıkrıkçı'yı, aileyi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Türkiye Cumhurbaşkanımızın açtığı bu yoldan teknoloji ve bilimle hızlı ilerleyen bir ülke olma yoluna çıktık." şeklinde konuştu.

"Çalıştığımın karşılığını aldım"

Sınavda bile çok heyecanlanmadığını başkanın makamında daha çok heyecan duyduğunu ifade eden LGS birincisi Mehmet Akif Demirel ise "Ben 500 tam puan yaptım. Sınavdan daha heyecanlı oldu başkanımızla görüşmek. Ben sınavda düşündüğümden daha az heyecanlanırken başkanımızın yanında daha fazla heyecanlandım. 1 yıl zor bir süreçti. 7. Sınıfın sonundan beri hocalarımızla birlikte 8. Sınıf konularını işliyorduk. Öğretmenlerimiz çok yardımcı oldu. Çözemediğimiz soruları çözdüler. Onlarda online çözümlenmesi vardı. Yanlışlarımızı araştırarak doğrularını öğrendik. Daha iyi sonuçlar yapmak için sınavlarımızla uğraştım. 1 yıl boyunca ful çekeceğim diye düşünmedim. Sınava girince deneme sınavıymış gibi geldi. Beklediğimden daha kolaydı. Bizim deneme de girdiğimiz sınav daha zordu. Onlarda da iyi sonuçlar yapıyorduk. 3-4 yanlış yapardım. O denemeler çok işe yaradı. Onun dışında sorular çözdüm. Online eğitimde zomdan hep beraber ders çalışıyorduk. Çok eğlenceli geçiyordu. Çalıştığımın karşılığını aldım. Çok mutluyum" dedi.

Başkan Bahadır, LGS'de Türkiye birincisini makamında ağırladı
Başkan Bahadır, LGS'de Türkiye birincisini makamında ağırladı
Başkan Bahadır, LGS'de Türkiye birincisini makamında ağırladı
Başkan Bahadır, LGS'de Türkiye birincisini makamında ağırladı
Başkan Bahadır, LGS'de Türkiye birincisini makamında ağırladı

Hakan Bahadır, Bahçelievler, Türkiye, LGS, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Bahadır, LGS'de Türkiye birincisini makamında ağırladı - Son Dakika


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