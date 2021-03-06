Başkan Bahadır: "Mezar evlerde oturmayın" - Son Dakika

Başkan Bahadır: "Mezar evlerde oturmayın"

İSTANBUL - 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında AFAD tarafından Bahçelievler Belediyesi ev sahipliğinde farkındalık oluşturmak için arama kurtarma köpeklerinin de katıldığı bir program düzenlendi. Etkinlikte konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, vatandaşlardan kentsel dönüşüme destek isteyerek, "Mezar evlerde oturmayın" dedi.

1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında AFAD tarafından Bahçelievler Belediyesi ev sahipliğinde Bahçelievler spor parkında enkazda köpekli arama eğitimi etkinliği düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe 9 ekip 13 köpek katıldı. Etkinlikte köpeklerin geçtikleri eğitimler ve senaryo gereği oluşturulan bir enkazda canlı arama çalışması gösterildi.

Etkinlik öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır vatandaşların kentsel dönüşüme destek vermeleri gerektiğini belirterek "1-7 Mart deprem haftası bununla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında ve İçişleri Bakanlığımız çalışmalar yapıyor tüm Türkiye'de. Tabi ki ummuyoruz Türkiye'de deprem olmasını. Ama olduktan sonra da ne yapılabilir onunla ilgili can dostlarımızın bize verdiği desteklerle ilgili bir çalışma olacak bugün. Ben burada şunu vurgulamak istiyorum klasik bir cümle olacak ama deprem kuşağında bir ülkeyiz. İstanbul deprem kuşağında bir şehir bu nedenle Bahçelievler'de deprem kuşağında. Vatandaşlarımızın deprem ile alakalı dikkatli olmalarını istiyoruz. Nedir dikkatli olunması gereken konu ben cidden onlardan istiyorum mezar evlerde oturmasınlar. Biz kentsel dönüşüm ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığı çalışmalar yapıyor biz belediye olarak üzerimize düşen ne varsa vatandaşımıza yaklaşıyoruz ama vatandaşımız da bizimle komşularıyla uyumlu olup mezar evde oturacağına depreme dayanıklı evlerde otursunlar. Benim tek dileğim bu çünkü biz bu makamlarda laf olsun diye oturmuyoruz amacımız bir kimseye bile bir şey olmaması. Hükümetimiz krediyi arttırdı, kira yardımını arttırdı, taşınma parasını veriyor. Ben de belediye başkanı olarak diyorum ki siz kira yardımını ve taşınma parasını alın belediye olarak ben taşıyayım. Yeter ki Bahçelievler'de bu kentsel dönüşümü hızlandırıp Japonya'daki gibi evler üretelim" diye konuştu.

AFAD İstanbul İl Müdürü Gökhan Yılmaz ise 2021 yılının afet eğitim yılı olarak ilan edildiğini belirterek "Bu hafta içerisinde AFAD olarak belediyelerimiz ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarıyla belli etkinlikler yapacağız. Vatandaşlarımızın afetlere karşı farkındalığını arttırmak onların afetlere karşı yapmaları gereken eylemleri onlara hatırlatmak bu anlamda kurumsal kapasitemizi de geliştirmeye yönelik de çalışmalar yürütüyoruz. Bildiğiniz gibi 2021 yılı afet eğitim yılı olarak ilan edildi. 2021 yılı içerisinde tüm vatandaşlarımızın afet farkındalık eğitimine katılmasını temenni ediyoruz" dedi.