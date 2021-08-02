Üye Girişi
Başkan Bahar: "Antalya'nın yaralarını birlikte saralım" - Son Dakika

Başkan Bahar: "Antalya'nın yaralarını birlikte saralım"

02.08.2021 11:04
Başkan Bahar:

Manavgat'ta çıkan orman yangını sonrası söndürme çalışmalarının hemen ardından yangının neden olduğu zararın boyutlarını ortaya koyan bir envanter hazırlanması gerektiğini söyleyen Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, şehrin tüm dinamiklerinin bir araya gelip açılan yaraların sarılması için güç...

Manavgat'ta çıkan orman yangını sonrası söndürme çalışmalarının hemen ardından yangının neden olduğu zararın boyutlarını ortaya koyan bir envanter hazırlanması gerektiğini söyleyen Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, şehrin tüm dinamiklerinin bir araya gelip açılan yaraların sarılması için güç birliği yapması gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin dört bir yanından başta Manavgat olmak üzere yangından etkilenen tüm bölgelere büyük miktarda insani yardım gönderilirken yediden yetmişe herkes söndürme çalışmalarına katılıp ekiplere destek veriyor. Ülke çapına yayılan dayanışmaya destek veren Antalya Organize Sanayi Bölgesi sanayicileri de Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar önderliğinde başlatılan yardım kampanyası kapsamında Bölge halkının yaralarını sarmak için seferber oldu. Manavgat'a giderek Kızılay yetkilileri ile görüşen Başkan Bahar, halkın ve ekiplerin öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması için Bölge sanayicileri ile birlikte yoğun bir mesai harcadı. İlk planda Antalya OSB İtfaiye Müdürlüğüne ait tam donanımlı bir itfaiye aracı bölgeye sevk edilirken, temel ihtiyaç maddeleri ile hayvan yeminden oluşan yardımları taşıyan araçlar Kızılay yetkililerine teslim edildi.

"Envanter çıkaralım"

Türk halkının tüm zorlukları aşacak güce sahip olduğunu, birlik ve beraberlik ile hareket ettiğinde tüm musibetlerin üstesinden geldiğini aktaran Bahar, Türk tarihinin bunun gibi çok sayıda dayanışma ve kahramanlık hikayeleri ile dolu olduğunu aktardı. Özellikle ani gelişen olaylar karşısında çok hızlı aksiyon alabilen bir özelliğimiz olduğuna dikkat çeken Bahar, "Acil yardımlar konusunda topyekün çok başarılıyız. Şu an en önemli konu yangınların bir an önce söndürülmesi. Söndürme ve soğutma çalışmalarından sonraki en önemli şey ise envanter çıkarmaktır. Evini, eşyasını, hayvanlarını kaybetmiş, geçim kaynaklarını kaybetmiş hemşerilerimizin tam ve net envanterinin çıkarılması gereklidir. Hazırlanan bu envanterin şeffaf bir şekilde açıklanması gerekmektedir. Bunun için toplanmış bir para ya da başka yardımlar varsa halka açıklanmalıdır. Geri kalanın da tüm belediyelerimiz, Antalya'nın tüm dinamikleri tarafından karşılanması için bir iş birliğinin zorunluğu olduğunu düşünüyoruz. Bu iş birliği de yine şeffaf bir şekilde tüm kamuoyu ile tüm Antalya ile paylaşılmalıdır. Örnek bir dayanışmaya hiç olmadığı kadar çok ihtiyaç vardır. Antalya bu dayanışmayı Türkiye'ye örnek olacak şekilde yapabilecek vizyona sahiptir. Manavgat'ımızın yanındayız, bu konuda da iş birliği içinde çalışmaya hazırız. Bu birlikteliği, bu duruşu sergilemek zorundayız, Çünkü biz Antalya'yız, vizyoner bir şehiriz" dedi. - ANTALYA

Başkan Bahar: Antalya'nın yaralarını birlikte saralım
Başkan Bahar: Antalya'nın yaralarını birlikte saralım
Başkan Bahar: Antalya'nın yaralarını birlikte saralım

Ali Bahar, Manavgat, Antalya, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Bahar: 'Antalya'nın yaralarını birlikte saralım' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Psikolog İrem Oturaklıoğlu, sosyal medyadaki yangın paylaşımlarını ele aldı: Bir tarafın içi yanıyor, bir taraf limonatayla serinliyor 11:18 Psikolog İrem Oturaklıoğlu, sosyal medyadaki yangın paylaşımlarını ele aldı: Bir tarafın içi yanıyor, bir taraf limonatayla serinliyor Yangınlarda 7 kişinin yaşamını yitirdiği Manavgat'ta terk edilmiş bir motosiklette molotof düzeneği bulundu 11:14 Yangınlarda 7 kişinin yaşamını yitirdiği Manavgat'ta terk edilmiş bir motosiklette molotof düzeneği bulundu Günlerdir aranan üniversiteli Azra ölü bulundu! Cani adam, önce tecavüz etmiş sonra parçalamış 11:07 Günlerdir aranan üniversiteli Azra ölü bulundu! Cani adam, önce tecavüz etmiş sonra parçalamış
Darbe yapmakla suçlanan Tunus Cumhurbaşkanı'ndan dikkat çeken açıklama: 460 iş insanı kamunun 4.8 milyar dolarını çaldı 11:00 Darbe yapmakla suçlanan Tunus Cumhurbaşkanı'ndan dikkat çeken açıklama: 460 iş insanı kamunun 4.8 milyar dolarını çaldı Tarık Soner ile nikah masasına oturan manken Şenay Akay, güzelliğiyle hayran bıraktı 10:56 Tarık Soner ile nikah masasına oturan manken Şenay Akay, güzelliğiyle hayran bıraktı Pavyonda gelen yüklü hesap cinayetle bitti! 19 yaşındaki genç göğsünden vuruldu 10:40 Pavyonda gelen yüklü hesap cinayetle bitti! 19 yaşındaki genç göğsünden vuruldu
Fahrettin Altun'dan sosyal medyada başlatılan 10:33 Fahrettin Altun'dan sosyal medyada başlatılan "Help Turkey" kampanyasına ilginç tepki AK Parti, Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek yaptığı 07:55 AK Parti, Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek yaptığı "Katar" paylaşımını gelen tepkiler üzerine sildi

Son Dakika Haberleri
11:17 Düşüşüne devam eden dolar 8,41'den işlem görüyor
11:08 Yeni haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 489 liradan işlem görüyor
11:07 Günlerdir aranan üniversiteli Azra ölü bulundu! Cani adam, önce tecavüz etmiş sonra parçalamış
11:03 Filenin Sultanları, Rusya'yı devirerek çeyrek final için büyük avantaj sağladı
11:00 Darbe yapmakla suçlanan Tunus Cumhurbaşkanı'ndan dikkat çeken açıklama: 460 iş insanı kamunun 4.8 milyar dolarını çaldı
10:58 Avrupa'daki temsilcilerimiz için kura günü! F.Bahçe ve G.Saray'ın eşleşme ihtimali güçlü
10:56 Tarık Soner ile nikah masasına oturan manken Şenay Akay, güzelliğiyle hayran bıraktı
10:29 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Mete Gazoz, yurda dönüşünde konfetilerle karşılandı
10:24 Bodrum Belediye Başkanı Aras, yangını canlı yayınladı: Artık ne yapacağımızı şaşırdık
10:21 Abla kardeşin korona kavgası! Evden kaçan genç kızın son sözleri "Bir abinin yanındayım" oldu
Düşüşüne devam eden dolar 8,41'den işlem görüyor Düşüşüne devam eden dolar 8,41'den işlem görüyor         
11:18
Yangın bölgesinden konuşan Haluk Levent, yardım konusunda uyardı: Sistemsiz yardım yapmayın Yangın bölgesinden konuşan Haluk Levent, yardım konusunda uyardı: Sistemsiz yardım yapmayın         
11:15
Yeni haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 489 liradan işlem görüyor Yeni haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 489 liradan işlem görüyor         
11:08
Filenin Sultanları, Rusya'yı devirerek çeyrek final için büyük avantaj sağladı Filenin Sultanları, Rusya'yı devirerek çeyrek final için büyük avantaj sağladı         
11:04
Avrupa'daki temsilcilerimiz için kura günü! F.Bahçe ve G.Saray'ın eşleşme ihtimali güçlü Avrupa'daki temsilcilerimiz için kura günü! F.Bahçe ve G.Saray'ın eşleşme ihtimali güçlü         
10:58
Kritik kabine bugün toplanıyor! Aşı olmak istemeyenlere karşı uygulanması muhtemel 3 önlem konuşulacak Kritik kabine bugün toplanıyor! Aşı olmak istemeyenlere karşı uygulanması muhtemel 3 önlem konuşulacak         
10:52
İnsanların gözü kritik toplantıda! Memur ve memur emeklisi için zam pazarlığı masaya yatırılıyor İnsanların gözü kritik toplantıda! Memur ve memur emeklisi için zam pazarlığı masaya yatırılıyor         
10:37
Kenan Doğulu ve Burcu Biricik'ten rest geldi: Yanan yere otel yapılırsa kalmayacağım, şarkı söylemeyeceğim Kenan Doğulu ve Burcu Biricik'ten rest geldi: Yanan yere otel yapılırsa kalmayacağım, şarkı söylemeyeceğim         
10:27
130 yangın kontrol altına alındı, 7 noktada yangınlar devam ediyor! İşte il il son durum 130 yangın kontrol altına alındı, 7 noktada yangınlar devam ediyor! İşte il il son durum         
07:46
Arka Sokaklar'ın Pınar'ı İstanbul'u terk edip, çocuk sahibi oldu! İşte son hali Arka Sokaklar'ın Pınar'ı İstanbul'u terk edip, çocuk sahibi oldu! İşte son hali         
00:28
Arkadaşlarıyla pikniğe giden genç kadın kazara vurularak öldü Arkadaşlarıyla pikniğe giden genç kadın kazara vurularak öldü         
21:56
Çukur dizisiyle ünlenen Alperen Duymaz yangın söndürme çalışmalarına katıldı Çukur dizisiyle ünlenen Alperen Duymaz yangın söndürme çalışmalarına katıldı         
20:21
Norveç'ten sonra Fransa Plaj Hentbolu Kadın Milli Takımı da bikini giyme zorunluluğuna tepki gösterdi Norveç'ten sonra Fransa Plaj Hentbolu Kadın Milli Takımı da bikini giyme zorunluluğuna tepki gösterdi         
19:56
Yangının sembol fotoğrafındaki genç kız konuştu: Zaman değişse de kadınlarımız hiç değişmedi Yangının sembol fotoğrafındaki genç kız konuştu: Zaman değişse de kadınlarımız hiç değişmedi         
19:10
Şeyma Subaşı'nın Türk bayraklı paylaşımı büyük tepki topladı! Deniz Akkaya verdi veriştirdi Şeyma Subaşı'nın Türk bayraklı paylaşımı büyük tepki topladı! Deniz Akkaya verdi veriştirdi         
17:49
Konya'da katledilen 7 kişilik ailenin akrabası etnik provokasyonlara yanıt verdi: Kimse bizi ayıramaz Konya'da katledilen 7 kişilik ailenin akrabası etnik provokasyonlara yanıt verdi: Kimse bizi ayıramaz         
17:45
Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'a 'Sünnet'li tebrik! Cübbeli Ahmet Hoca sosyal medyadan paylaştı Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'a 'Sünnet'li tebrik! Cübbeli Ahmet Hoca sosyal medyadan paylaştı         
15:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2021 11:22:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Bahar: "Antalya'nın yaralarını birlikte saralım" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement