Başkan Bahar " Bilançolar düşük faizli ve uzun vadeye yayılmış KGF kredileri ile desteklenmeli"

Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, bilançoların yükselen kur nedeniyle bozulmaya başladığını, üreticinin düşük faizli ve uzun vadeye yayılmış KGF kredileri ile desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Döviz kurundaki artışın, ithal edilmek zorunda olunan hammadde ve ara ürünler nedeniyle ithalat girdilerini, dolayısıyla da üretim maliyetlerini her geçen gün artırdığını belirten Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, artan maliyetler nedeniyle de yerli firmaların uluslararası arenadaki rekabet gücünün her geçen gün azaldığını söyledi. Ancak asıl tehlikenin bilançolar olduğunu, kurdaki fahiş artışın bilançoları istikrarsızlaştırdığına vurgu yapan Başkan Ali Bahar, firmalara rahat bir nefes aldıracak önlemlerin alınmaması halinde üreticilerin, Kasım ayı itibariyle çok daha zor bir döneme girilebileceğini ifade etti.

Finansal önlem

Kurdaki yükselişin frenlenmesi ve TL'ye olan güvenin tazelenmesi için uzun zamandır dile getirilen siyasal, sosyal ve ekonomik alandaki yapısal reformların hayata geçirilmesi, yatırım ortamının iyileştirilip yüksek katma değerli ihracatın ve döviz kazandırıcı faaliyetlerin desteklenmesi gerektiğine vurgu yapan Başkan Bahar, siyasi ve diplomatik sakinliğin, kurdaki artışı dizginleyebileceğine de dikkat çekti. Bu süreçte alınabilecek en önemli finansal önlemin ise Kredi Garanti Fonu (KGF) Destekli kredilerde yapılacak düzenleme olduğunu söyleyen Başkan Bahar, "Hem daha önce kullanılmış hem de yeni verilecek olan KGF destekli kredilerin, aynı faiz oranı ve çok daha uzun vadeye yayılması ile kur artışından kaynaklı yükün bir nebze hafifletilmesi mümkün gözükmektedir. Bu tür bir düzenlemenin, pandeminin neden olduğu zararların bertarafında, firmalara zaman kazandıracağını ön görüyoruz" dedi.

Rüzgarsız liman

Düzenlemenin yapılması halinde sanayicinin yüksek faiz ve kurdan etkilenmeden üretimine daha makul koşullar altında devam edebileceğini belirten Bahar, "Mevcut şartlarda iyi durumda dediğimiz tarım gibi sektörlerde dahi karlılığın, yükselen dolar karşısında erimeye başladığını görüyoruz. Kurdaki bu artış, bilançolarda da istikrarsızlığa neden olmaktadır. Bilançoların düşük faizli, uzun vadeye yayılmış KGF kredileri ile desteklenmesi çok önemlidir. Böylece üretici borcunu çevirirken yüksek faiz ve kur artışından etkilenmeden, daha rüzgarsız bir limanda üretimini yapabilecektir" ifadelerini kullandı. - ANTALYA