Başkan Bahar'dan aşı çağrısı - Son Dakika

Başkan Bahar'dan aşı çağrısı

25.03.2021 10:48
Başkan Bahar'dan aşı çağrısı, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın turizm çalışanlarına aşılamada öncelik verileceğini açıklamasının ardından geçen yaklaşık 2 haftalık sürede, hedeflenen mesafenin henüz kat edilememiş olması iş dünyasında tedirginliğe neden oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın turizm çalışanlarına aşılamada öncelik verileceğini açıklamasının ardından geçen yaklaşık 2 haftalık sürede, hedeflenen mesafenin henüz kat edilememiş olması iş dünyasında tedirginliğe neden oldu. Aşılamanın bir an önce başlamasını ve bunun tüm dünyaya ilan edilmesi gerektiğini belirten Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, bu gelişmenin rezervasyonlara olumlu yansıyacağını, turizm sektörü ile birlikte tedarikçi konumundaki 50'den fazla sektöre moral ve umut aşılayacağını belirterek "Aşı için neyi bekliyoruz?" dedi.

Turizme en büyük destek aşı

Tüm dünya ile birlikte Türkiye'de de vaka sayılarının artışa geçtiği hatırlatan Başkan Bahar, bu durumun özellikle turizm sektöründe moralleri bozduğuna dikkat çekti. Turizm sektörünün geçen yılın yaralarını sarmak için her türlü desteğe ihtiyaç duyduğunu, sektöre sağlanacak en önemli desteğin de aşı olduğunu vurgulayan Bahar, "Tüm dünyada Covid vakaları yeniden yükselişe geçti. Ülkeler, vaka sayılarının durumuna göre sınırlarını kapatıp açmaktadır. Ülkemizde de durum aynıdır ve vaka sayılarında ciddi bir yükseliş söz konudur. Turizm sektörü pandemiden en fazla etkilenen sektördür ve vaka sayılarındaki bu artış 2021 yılı turizm sezonunu da olumsuz yönde etkileyecektir. Daha önce 2021 yılının şaka yapılacak bir yıl olmadığını söylemiştik. Turizm sektörü; cari açığın panzehiri niteliğinde, döviz kazandırıcı, istihdam yıldızı ve 50'nin üzerinde sektörü etkileyen altın yumurtlayan tavuktur. Bu bakımdan 1 buçuk milyona yakın sektör çalışanının aşılanmasının, rezervasyon ve moral anlamında büyük bir faydaya sebep olacağı aşikardır " dedi.

Zaman aleyhimize işliyor

Aşılamaya en geç 1 Nisan'da başlanıp 15 Nisan'a kadar ilk doz aşıların tamamlanmış olmasının turizm sektörüne büyük bir ivme kazandıracağını aktaran Bahar, "1 Nisan'da aşılamaya başlanıp 15 Nisan'a kadar ilk doz aşıların tamamlanmasının ne büyük bir icraat olacağını nasıl ve niye görmüyoruz. 'Aşılamaya başladık' denmesinin edinilmiş tüm faydalara ne büyük katkı vereceğini ve bunun tam da bu zaman olduğunu Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza, Hazine ve Maliye Bakanlığımıza ve şehrimizin ortak sesi olan tüm dinamiklerimize duyuruyoruz. Zaman bazen en büyük dost, bazen en büyük düşmandır " ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Başkan Bahar'dan aşı çağrısı

Organize Sanayi Bölgesi, Ali Bahar, Antalya, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Bahar'dan aşı çağrısı - Son Dakika Ekonomi


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